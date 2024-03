Grande Fratello, Massimiliano Varrese: «Mi mancano la mia ex moglie e mia figlia». La risposta di Simona Tagli è esilarante

Massimiliano Varrese è stato un protagonista controverso di questa edizione del Grande Fratello. L'attore romano, infatti, ha fatto spesso discutere i fan del programma per alcuni suoi atteggiamenti e battute all'interno della casa più spiata d'Italia. Comportamenti che, però, sono stati offuscati da tutti i momenti dolci in cui il concorrente ha dedicato un pensiero alle persone a lui più care: la sua ex moglie Valentina Melis e la sua bambina Mia. Proprio nelle scorse ore, Massimiliano ha ammesso di avere un po' di nostalgia di casa e, forse, si aspettava una risposta un po' diversa da quella datagli da Simona Tagli.