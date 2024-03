Belen Rodriguez è tornata Elio Lorenzoni? I dubbi dei fan e la foto equivoca sui social

di Alessia Di Fiore

Non è Elio Lorenzoni quello nelle foto postate da Belen Rodriguez sul suo profilo Instagram, eppure la somiglianza è incredibile. Si tratta infatti di Bruno Cerella, con cui Rodriguez però smentisce di avere un flirt. «Io sono single, il resto sono solo dicerie», ha scritto su Ig.

L'equivoco

La showgirl è partita per un fine settimana fuori città insieme ad alcuni amici e ai loro figli e nel corso della giornata ha postato alcune stories sul suo profilo, tra cui quella di un gruppo di uomini all'interno di una cucina, ed è proprio in quel momento che è esploso il mistero social: quello nella foto è Elio Lorenzoni? No, sebbene la somiglianza sia sbalorditiva, si tratta del cestista Cerella che nelle ultime settimane è stato immortalato spesso in atteggiamenti molto "calorosi " con la showgirl.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Marzo 2024, 20:27

