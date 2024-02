Belen sui tappeti elastici al parco giochi con i figli, l'attacco: «Esibizione da lap dance». Lei risponde così: «Non rompere i co***oni»

Belen sta ritrovando la sua serenità e finalmente sembra aver capito che per avere un po' di pace, l'unica persona su cui deve fare affidamento è se stessa. Archiviata la storia d'amore con Elio Lorenzoni che mal sopportava l'eccessiva esposizione mediatica della showgirl argentina, Belu ha trascorso alcune serate in leggerezza e in dolce compagnia di Bruno Cerella, cestista di origini argentine con il quale potrebbe aver intrapreso una storia d'amore.

Intanto, le sue attenzioni sono tutte per i figli Santiago e Luna Marì che ha portato al parco giochi a Milano e si è divertita sui tappeti elastici.

Il tutto documentato dai paparazzi.