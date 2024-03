«Belen Rodriguez in trattativa per lo show di Rai 1»: l'indiscrezione a sorpresa

di Alessia Di Fiore

E' passato quasi un anno da quando Belen Rodriguez ha deciso di ritirarsi dalla scena lasciando Mediaset e le trasmissioni che la vedevano alla conduzione da diversi anni come Tu si que Vales e Le Iene. Da allora la showgirl si è tenuta lontana dal piccolo schermo concedendo un'intervista solo a Mara Venier durante un'ospitata a Domenica In.

Belen e l'ipotesi Rai

Dopo la separazione da De Martino, Belen Rodriguez ha ammesso di aver avuto un periodo depressivo in cui ha preso la decisione di concentrarsi sulla sua salute rimandando alcuni progetti lavorativi.

Dopo la recente rottura con l'imprenditore bresciano Elio Lorenzoni la showgirl sarebbe pronta a tornare in tv, ma questa volta con la Rai che avrebbe selezionato Belen per uno sei suoi programmi: si tratta di Ballando con le stelle, la trasmissione condotta da Milly Carlucci che vorrebbe la bella argentina tra le concorrenti. A darne notizia è Amedeo Venza. Non c'è ancora nulla di certo ma sono in corso delle trattative.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Marzo 2024, 18:17

