Andrea Delogu, la sua espressione offesa diventa virale. Sui commenti compare: «Ti prego sposami»

Andrea Delogu è molto apprezzata sui propri canali social, specie su Instagram e Twitter dove possiede una fanbase davvero ben nutrita che la segue sempre. La speaker radiofonica piace così tanto per la naturalezza con cui si esprime, per la simpatia con cui cerca sempre di colorare i suoi post o le sue storie ma anche per la profondità dei temi che tratta come, ad esempio, le varie forme di violenza sulle donne.

Anche l'ultimo post Instagram pubblicato ha riscosso molto successo e, in questo caso, Andrea ha mostrato ai fan la sua espressione offesa.