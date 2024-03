Andrea Delogu a Parigi con il fidanzato Luigi Bruno: «Bloccati in treno per un guasto... ho prenotato 3 settimane fa il ristorante per il pranzo»

di Redazione web

Andrea Delogu e il fidanzato Luigi Bruno trascorreranno le vacanze pasquali in Francia, più precisamente a Parigi. Proprio questa mattina la speaker radiofonica aveva pubblicato alcune storie Instagram in cui faceva intuire ai suoi follower di essere in partenza, anche se inizialmente, non aveva svelato la sua destinazione.

Poi, Andrea ha postato un selfie in aereo in cui dava alcuni indizi esilaranti come, ad esempio: «Carla Bruni, pioggia e non c'è il bidet», tutti stereotipi che hanno fatto subito pensare alla capitale francese. Una volta atterrati a Parigi, la coppia ha preso il treno dall'aeroporto al centro della città ma un piccolo inconveniente rischia di rovinare i programmi dei due.

Ecco cos'è successo.

Andrea Delogu a Parigi

Andrea Delogu e Luigi Bruno, una volta arrivati in aeroporto, hanno preso il treno per spostarsi verso il centro della città e la speaker di Rai Radio 2 ha spiegato: «Questa è la mia quarta volta qui, mentre per Luigi è la seconda.

Andrea e la storia con Luigi

Andrea Delogu e Luigi Bruno fanno coppia fissa ormai da diversi anni e amano viaggiare. Qualche mese fa, sono stati in Lapponia e la speaker ha raccontato la loro avventura artica tramite post e storie Instagram davvero divertenti.

