Andrea Delogu, la foto appena sveglia a Parigi: «La verità dietro phon e piastra»

di Redazione web

Andrea Delogu si trova in Francia, più precisamente a Parigi, con il fidanzato Luigi Bruno con il quale si è concessa una breve vacanza per le festività di Pasqua. La speaker radiofonica sta documentando tutto il suo viaggio su Instagram e tramite storie e post sta raccontando ai fan il suo soggiorno parigino. In uno degli ultimi video pubblicati, Andrea ha svelato a tutti una verità che riguarda i suoi capelli che, al mattino, sono ribelli e un po' diversi da come li porta solitamente.

La storia Instagram di Andrea Delogu

Andrea Delogu ha pubblicato una nuova serie di foto sul proprio profilo Instagram che la ritraggono per le vie di Parigi, a Disneyland, con un invitante cornetto al cioccolato o davanti alle vetrine di negozi di film o di pasticcerie.

Andrea Delogu a Parigi

Andrea Delogu e Luigi Bruno si stanno divertendo molto a Parigi e, nelle scorse ore, sono stati a Disneyland dove hanno trascorso una giornata indimenticabile tra attrazioni incredibili, hamburger e patatine e molto freddo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 31 Marzo 2024, 16:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA