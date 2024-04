Sofia Goggia, i due piedi sinistri da Fiorello: «Hanno assunto il grafico di Kate Middleton. Pensavo che l'operazione fosse andata bene»

di Redazione web

Sofia Goggia parla per la prima volta dei suoi due "piedi sinistri" dopo la pubblicazione della copertina di 7, il settimanale del Corriere della Sera, in cui è stato commesso un palese errore grafico. Per farlo, ha scelto il morning show condotto da Fiorello e Biggio, VivaRai2. «Ho pensato che l'operazione ai miei piedi fosse andata un po' storta», ha scherzato provocata da Ciuri.

Sofia Goggia e i due piedi sinistri

La sciatrice in videochiamata commenta la sua recente copertina diventata virale per un editing di troppo: «Hanno assunto il grafico di Kate Middleton», ha ironizzato. «Ma i genitori si sono preoccupati per i due piedi sinistri?» – chiede Fiorello, e l’atleta risponde: «Direi che gli ortopedici durante l’operazione non hanno fatto un ottimo lavoro, nonostante me l’abbiano assicurato». Infine, la battuta connclusiva: «La Schlein vuole ripartire dai miei piedi. Due sinistri non ce li ha nessuno».

