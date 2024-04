Sofia Goggia: «Una donna è realizzata anche senza figli. Un fidanzato? Serve uno che ti capisca, non è facile»

Sofia Goggia vuole tornare in pista. L'ultima caduta e il terribile infortunio che le ha impedito di competere nella Coppa del Mondo non fermano la sciatrice bergamasca, che sta già progettando il suo rientro. «Sto molto bene, sono contenta», dice al Corriere della Sera. Poi ricordando quei momenti racconta la difficoltà di accettare il nuovo stop: «Ero disperata, vedevo tutto nero. Stavo lì, buttata su quel divano anche di notte».

«Non mi ero ancora fermata, stavo ancora strisciando sulla neve e sentivo che non avevo più il piede attaccato alla gamba - dice ricordando l'infortunio - Non avevo male, lo scarpone era una morsa. Mi sono messa in ginocchio, ho spostato il piede sinistro davanti e provato a tirare il destro. Ma niente, mi sono riaccasciata»