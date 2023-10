Stefania Nobile a Belve, toni accesi con Francesca Fagnani: «Soldi per il malocchio? Se me li dai sei una co****na»

Sulla sua vita privata, Stefania Nobile racconta del doppio matrimonio a Miami lo stesso giorno di sua madre, e confessa: «Era giusto perché ci ha dato tanti soldi un giornale per fare il matrimonio, questa è la verità. Abbiamo fatto il matrimonio con la consapevolezza che non trascrivendolo qua non valeva niente». Francesca Fagnani chiede: «Ma quindi era tutto proprio finto?» E la Nobile: «Il matrimonio è vero, nello stato della Florida io sono sposata». La Fagnani chiede: «Quanto vi hanno dato per il matrimonio? «Cinquanta milioni di lire a testa».

Emma Bonino a Belve: «Guarita dal tumore al polmone, dopo 8 anni se n'è andato»

Belve, svelati gli ospiti tra le grinfie di Francesca Fagnani: Federico Fashion Style, Emma Bonino e Stefania Nobile