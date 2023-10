Federico Fashion Style a Belve: «Mia moglie ha sempre saputo che fossi gay». Lei risponde così

Federico Lauri, noto al grande pubblico come Federico Fashion Style, probabilmente non ha bisogno di presentazioni. È un affermato hair-stylist che ha raggiunto la celebrità grazie al suo programma televisivo "Il Salone delle Meraviglie" trasmesso su Real Time.

La prima edizione di questo noto show è stata girata proprio presso il suo salone originale ad Anzio.

Federico Fashion Style attacca le influencer e svela tutte quelle che hanno 'scoccato' le extension senza pagare: l'elenco

Federico Fashion Style a Belve: «Antonella Mosetti non paga, mi deve 600 euro». Lei replica: Vorresti essere me

L'intervista a Belve

La straordinaria popolarità derivante da questa trasmissione televisiva lo ha spinto a espandere il suo brand in numerose città italiane, affermandosi come un punto di riferimento nell'ambito della bellezza e dell'hairstyling nel nostro paese.

Nell'ultima puntata del programma "Belve," Federico Fashion Style, noto per essere il parrucchiere delle celebrità, ha creato notizia e discussione quando ha parlato apertamente del suo coming out e del suo rapporto con la sua ex moglie. Le sue dichiarazioni hanno generato scalpore e curiosità su ciò che esattamente ha condiviso riguardo a questi argomenti. Ma, soprattutto, le sue parole hanno scatenato la reazione della sua ex moglie.

Come ha risposto

Come avrà risposto di fronte ad una particolare dichiarazione di Federico, che ha affermato che “mia moglie l’ha sempre saputo”? Quello che ha pubblicato sui social è stato una sorta di schiaffo morale all’ex marito. Ma di cosa si tratterà mai? Andiamo a scoprirlo insieme.

Photo Credits: Kikapress, Pesci Combattenti, per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset; music by Korben MKdB



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Ottobre 2023, 12:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA