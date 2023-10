Fedez, Francesca Fagnani sull'esclusione del rapper da Belve: «È ricoverato ma ci siamo parlati: ecco come ha reagito»

di Redazione web

Quando si parla di Fedez, l'attenzione di tutti al momento è rivolta alle sue condizioni di salute. Il rapper è ricoverato al Fatebenefratelli di Milano per un'emorragia dovuta a una doppia ulcera. Una notizia, che ha fatto passare in secondo piano la sua esclusione dal programma Belve, voluta direttamente dai vertici editoriali della Rai. Francesca Fagnani, giornalista che conduce il programma e che aveva invitato il rapper, ha commentato la vicenda in un'intervista a Rtl 102.5.

Cosa ha detto Francesca Fagnani

Francesca Fagnani è stata intervistata da Massimo Giletti su Rtl 102.5.

Poi, quando Massimo Giletti si domanda perché Fedez non abbia commentato la vicenda, Francesca Fagnani risponde: «Mi limito a dire che non è un momento felicissimo, ci siamo parlati ovviamente. Non ha risposto e penso abbia avuto un atteggiamento di grande maturità e intelligenza».

