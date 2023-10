Federico Fashion Style a Belve, Francesca Fagnani lo bacchetta: «Recita di meno»

di Redazione web

Federico Fashion Style è tra le tre "belve" intervistate da Francesca Fagnani nella terza puntata del suo programma. Il parrucchiere dei vip ha parlato della sua omosessualità, ma ha anche avuto l'occasione di mostrare il suo ego smisurato. «Guarda quanto sono bello», risponde alla giornalista, che però in avvio dell'intervista ha tirato le orecchie (metaforicamente) al suo ospite.

Cosa ha detto Francesca Fagnani

Francesca Fagnani prova a incalzare Federico Fashion Style con la sua classica pioggia di domande, ma le risposte del parrucchiere non la convincono. Così, in avvio di intervista, prova a dargli un consiglio: «Reciti di meno...». Lui incassa e risponde: «Non recito». Poi, quando Fagnani gli domanda se adesso sia fidanzato, lui risponde: «No, sono aperti i casting». La giornalista la bacchetta di nuovo: «Com'è "recitone"». Insomma, il feeling tra i due non sembra essere scattato.

