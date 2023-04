Cantante Mascherato cancellato? Lo sfogo di Milly Carlucci: «Basta fake news, sabato andiamo in onda»

«Il Cantante mascherato non è stato cancellato e sabato andiamo in onda». Con un video su Twitter Milly Carlucci rispedisce al mittente i rumors degli ultimi giorni che parlavano di show cancellato a causa dei bassi ascolti e dei costi elevati. Ma qual è la verità?

Cantante Mascherato, la delusione di Milly Carlucci: «Basta fake news, sabato andiamo in onda»

Le parole di Milly Carlucci

«Eccomi qua, per rassicurare tutti quanti che sabato sera noi de Il Cantante Mascherato ci siamo. Lo dico perché sono stata subissata di telefonate, di contatti social, di gente che mi viene a bussare alla porta. Ci siamo! Sono andate in giro delle notizie contrarie, delle notizie false e tendenziose che naturalmente respingiamo completamente». In un video su twitter Milly Carlucci difende il suo show e conferma la messa in onda del sabato sera.

«Noi siamo contenti di quello che stiamo facendo - prosegue la conduttrice - la nostra strada è difficile, d’altra parte la rete ci ha chiesto di mettere le fondamenta di una nuova presenza di un programma di varietà, diciamo varietà tra virgolette, nel sabato sera di Rai1 in primavera. Mancava un’offerta continuativa dal 2019, quindi adesso pian piano si ricomincia con grande umiltà e con grande fatica, naturalmente. Noi accettiamo qualunque tipo di controversia, di critica, negativa, ustionante, ingiusta. Va tutto bene finché si tratta di opinioni, quello che non si può accettare naturalmente sono le fake news, perché quando una notizia falsa minaccia il lavoro di un gruppo, il nostro come qualunque altro gruppo, non può essere accettata, perché veramente è un danno alla rete, al gruppo di lavoro, all’azienda, ecc. E qui noi stiamo lavorando seriamente come tutti quelli che fanno questo mestiere. E siccome una notizia falsa può essere anche motivo di controversia legale, direi teniamoci lontani dalle notizie false. Ci vediamo sabato, un bacione e buon divertimento».

Bassi ascolti e costi elevati, la verità

Lo scorso anno il Cantante Mascherano andando in onda di venerdì era partito con il 20% di share salendo fino al 22%. Quest'anno, il cambio in palinsesto non ha effettivamente giovato allo show di Milly Carlucci che si è dovuto scontrare con la corazzata di Amici di Maria De Filippi.

In termini di ascolti però, se è vero che sono più bassi rispetto all'edizione precedente, in realtà sono in linea, invece, con gli ascolti di altri programmi mandati in onda su Rai 1 lo scorso anno nella stessa fascia oraria, e quindi il 17% di share, di fatto è piuttosto in linea.

Sicuramente gli "eccessivi innesti" del cast di Ballando con le Stelle non si sono rivelati una scelta vincente e rivedere il format non è poi una cattiva idea, ma non si può parlare di flop completo. Inoltre lato costi anche in questo caso le cifre diffuse, ovvero gli 8 milioni di euro, non sarebbero veritiere. A quanto risulta lo show della Carlucci sarebbe costato intorno ai 4 milioni di euro, ovvero la metà. Se ci sarà o meno una quinta edizione poi è un altro discorso, di certo Il Cantante mascherato porterà a casa tutte puntate previste quest'anno.

… teniamoci lontani dalle notizie false ‼️

