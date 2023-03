Amici 22, seconda puntata serale. Gianmarco e Piccolo G eliminati: «Sognavo di entrare in questa scuola da quando avevo 16 anni»

Gianmarco Petrelli, è l'eliminato del secondo serale di Amici 22, andato in onda sabato 25 marzo. Il ballerino ha perso al ballottaggio finale contro Cricca, uno dei suoi più cari amici. Con l'uscita anche di Piccolo G la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, perde ben due allievi in colpo solo.

Le parole di Maria De Filippi

Come da tradizione il verdetto finale è stato svelato durante la seconda serata di sabato 25 marzo con i ragazzi in casetta in modo da non far uscire ulteriori spoiler della puntata, che ricordiamo è stata registrata lo scorso giovedi. Maria De Filippi si è collegata prima con Cricca poi con Gianmarco per parlare della loro esperienza nella scuola.

«Non me ne voglio andare - ha detto Cricca - perché è importante essere qui, crescere. Per me l’aspetto umano è importante e fuori di qui vorrei mantenerlo con tutti. D’altra parte se dovessi andarmene mi mancherebbero soprattutto Gianmarco, Ramon, Isobel, Angelina ma poi tutti, essere coccolato qui da voi, fuori me la dovrò cavare da solo. L’anno scorso prima di qui andavo a scuola, giocavo a calcio, ero un ragazzino, e invece adesso sono diventato grande e fa paura»

Maria: «Secondo me di te fuori non hanno capito che sei buono come il pane, che sei permaloso, che hai un profondo senso dell’amicizia, della giustizia e se una cosa è giusta ti può anche far male e l’accetti, ma se non è giusta puoi diventarci matto. Sei testardo». Cricca si scioglie in un pianto liberatorio tra le braccia di Ramon.

Poi è il turno di Gianmarco: «Sono passati sette mesi, io mi affeziono tanto, sono nostalgico. Ricorderò l'odore dei biscotti in giardino perchè qui c'è la fabbrica, questa è stata una settimana particolare, ho sentito tanto la mancanza di Megan. Penso che ci ho messo tanto tempo ad entrare qui, ero piccolo quando ho fatto il primo casting e ci ho riprovato tutte le estati. La mia faccia di quando la maestra disse "però lavorandoci ... " non me l'aspettavo. Tutti questi mesi la maestra (Celentano ndr.) mi ha sempre difeso, le cose che sono successe mi hanno sorpreso. Io lo vedevo tanto Amici quando avevo 16 anni e sognavo di esserci un giorno. In parte ce l'ho fatta, ma sono molto critico con me. Voglio ringraziare tutti per l'opportunità che mi è stata data, so che la mia famiglia in ogni caso è orgogliosa»

Chi è Gianmarco Petrelli

Tutti i ragazzi in gradinata, Maria comunica l'eliminato di questo secondo serale: «Esce Gianmarco», ma a piangere come una fontana è Cricca. Gianmarco Petrelli ha 22 anni, vive in provincia di Roma con i genitori e il fratello. Ha cominciato a ballare di nascosto in casa imitando Michael Jackson e quando la mamma se ne è accorta lo ha iscritto a danza.

