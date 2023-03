Amici 22, Piccolo G eliminato: «Ho imparato che il rancore non serve». Il dolce gesto di Maria De Filippi: «E' come me»

di Ida Di Grazia

Piccolo G è l'eliminato del secondo serale di Amici 22 in onda sabato 25 marzo. Il cantante, che fa parte della squadra di Rudi Zerbi e Alessandra Celentano, ha perso al ballottaggio contro il suo compagno di squadra Aaron.

Il primo eliminato

Il pubblico urla "Piccolo Piccolo" e tutti gli allievi sono in piedi per Piccolo G, primo eliminato del secondo serale di Amici 22 in onda sabato 25 marzo. «Sono partito che ero molto scettico - ha commentato Piccolo G dopo l'eliminazione - e invece questo programma mi ha insegnato un sacco di cose. I benefici e le difficoltà della convivenza, il piacere della costanza e mi ha insegnato che il rancore non serve».

Le parole di Maria de Filippi

Maria De Filippi passa a Piccolo G una bottiglietta d'acqua. «Lui è come me, quando si emoziona gli si azzera la salivazione, è per questo che io ho sempre le caramelle».

«E' un piacere avere il pubblico a favore - prosegue Piccolo - Cercerò di sembrare meno inquietante possibile e nei testi pur essendo il più semplice possibile posso sempre essere io».

Prima di andare via Maria De Filippi lo consola con parole molto dolci: «Di te mi mancheranno i musi lunghi, i grugni, gli imbarazzi, le pergamente dei tuoi papà... hai dei bellissimi inediti scritti da te per altro».

Chi è Piccolo G

Vero nome Giovanni di 21 anni, vive in provincia di Macerata con mamma, papà, un fratello e una sorella. Ha la passione per la filosofia e non ha mai fatto lezioni di canto. Spesso riesce a capire i sentimenti delle persone che ha davanti. dice di sé: «La passione per la musica mi illumina e mi consuma allo stesso tempo. E' una conoscenza continua di se stessi».

