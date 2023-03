Amici 22, seconda puntata serale: altri due allievi eliminati. Ecco tutti gli spoiler e gli ospiti

Qyesta sera, sabato 25 aprile, su Canale 5, Maria De Filippi torna su canale 5 con la seconda puntata del serale di Amici 2022. La puntata è stata registrata come sempre di giovedì quindi, grazie alle anticipazioni diffuse dalla pagina Amici News, possiamo dirvi che anche oggi ci saranno due eliminaizoni tra gli allievi.

Anticipazioni

La settimana scorsa gli eliminati della prima punta di Amici sono sono stati la ballerina Megan e il cantante NDG. A decretare l'eliminazione i nuovi giudici: i giudici, Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. Questa sera stando agli spoiler che circolano in rete ci dovrebbero essere due nuove eliminazioni. Dopo Pio e Amedo in studio questa sera per la "parte comica" arriva Enrico Brignano. Da questo punto in poi se non volete avere altri spoiler vi consigliamo di non andare avanti con la lettura.

ATTENZIONE SPOILER

Per chi invece è curioso di scoprire quali allievi saranno eliminati questa sera nella seconda puntata di Amici 22, ben arrivati. Si parte come sempre con il sorteggio della busta per decidere quale squadra avrebbe iniziato a giocare.

A iniziare la sfida sono stati Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo che scelgono di sfidare la squadra di Zerbi-Celentano. A perdere sono questi ultimi e al ballottaggio vanno Piccolo G, Aaron e Isobel.

Piccolo G è il primo eliminato della serata.

Nella seconda manche è ancora sfida tra Zerbi-Celentano e Cuccarini-Emanuel Lo.

Questa volta perdoni i CuccaLo. Al ballottaggio Angelina, Cricca e Samu.

Cricca è il primo candidato all’eliminazione.

Nella terza manche Zerbi-Celentano sfidano il team Arisa - Raimondo Todaro.

Perdono ancoa una volta Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

Al ballottaggio finiscono Gianmarco, Aaron e Ramon.

Gianmarco è il secondo candidato all’eliminazione.

Il ballottaggio finale è dunque tra Gianmarco e Cricca. Il risultato finale lo scopriremo questa sera in diretta.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Marzo 2023, 12:34

