Amici 22, prima puntata serale: ospiti, eliminati, spoiler. Tutto quello che c'è da sapere

Dopo lunghi mesi di saficio, lacrime, risate e qualche polemica per gli allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi, è arrivato il tanto atteso serale. Sono 15 i talenti in gara per la vittoria tra cantanti e ballerini che questa sera si esibiranno davanti a una giuria completamente rinnovata. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Amici 22, prima puntata serale: ospiti, eliminati e spoiler della puntata del 18 marzo

Anticipazioni

Il lungo periodo di permanenza (6 mesi) nella scuola di Amici ha consentito agli allievi di questa ventiduesima edizione di crescere professionalmente e umanamente, regalando loro la preziosa opportunità di conoscere e confrontarsi con grandi professionisti del mondo dello spettacolo tra cui cantanti, produttori, discografici, affermati nomi dell’editoria, ballerini, musicisti, coreografi di fama nazionale ed internazionale.

Gli alunni in sfida

Sono 15 gli alunni in gara per la vittoria così suddivisi:

Angelina, Cricca e Ndg (Cantanti), Maddalena Samu E Megan (Ballerini) nella squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo

Aaron e Piccolo G (Cantanti), Ramon Isobel e Gianmarco (Ballerini), capitanati dalla coppia formata da

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi

Wax e Federica (Cantanti), Alessio e Mattia (Ballerini) nella squadra di Arisa e Raimondo Todaro

I Giudici



Quest’anno a giudicare le loro esibizioni durante la fase serale del programma una giuria d’eccezione composta da: Cristiano Malgioglio paroliere e cantante che da oltre 50 anni arricchisce con il suo estro la scena musicale e televisiva italiana; Giuseppe Giofrè ballerino di fama mondiale che ha calcato i più importanti palchi insieme a star internazionali del calibro di Jennifer Lopez, Taylor Swift, Ariana Grande e Camilla Cabello e Michele Bravi cantautore e attore che vanta numerose certificazioni platino e oro e due straordinarie partecipazioni al Festival di Sanremo.

I Favoriti

E’ Angelina la favorita dei bookmaker per la vittoria di "Amici", il talent show di Maria De Filippi che domani sera approderà alla fase finale: la giovane cantante lucana (figlia di Mango e di Laura Valente, ex Matia Bazar) è in cima al tabellone di Stanleybet.it a 2 volte la scommessa, davanti a Wax - nome d’arte del cantautore Matteo Lucido - che insegue a 3,50. Terzo posto in lavagna per un altro cantante, Giovanni Cricca, che si gioca a 4 volte la posta. Ai piedi del podio, a 4,50, si piazza Aaron - stessa quota per la ballerina Isobel - mentre per la vittoria del rappert Piccolo G si sale a 10 volte la scommessa.

Gli Ospiti

Super ospiti della prima puntata Pio e Amedeo e Francesca Michielin che canterà “Quello che ancora non c’è“, brano estratto dal suo nuovo album intitolato “Cani sciolti“.

. Attenzione da questo momento in poi se non avete intenzione di avere spoiler sugli eliminati della prima puntata del serale vi consigliamo di non andare oltre nella lettura.

SPOILER

Come da tradizione il serale di Amici è registrato quindi secondo le anticipazioni di Amici News ecco cosa è accaduto nelle tre manche.

Prima manche: A dare il via alla gara sono il duo Zerbi-Celentano contro Cuccarini-Emanuel Lo, e segnano la prima vittoria. Finiscono al ballottaggio Cricca e le ballerine Megan e Maddalena. Ad essere eliminata è stata Megan.

Seconda manche: Zerbi-Celentano sfidano la squadra di Arisa e Todaro. Vincono ancora Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, al ballottaggio vanno il ballerino Mattia e i cantanti Wax e Federica. In questa seconda manche non c'è l'eliminato diretto ma si sceglie chi mandare all'ultimo scontro con il perdente della terza manche. A rischio è Federica.

Terza manche: si replica la sfida della prima manche con Zerbi-Celentano vs Cuccarini-Emanuel Lo. E' tripletta. Al ballottaggio la ballerina Maddalena e i cantanti Ndg e Angelina. A rischiare l’eliminazione è Ndg che dovrà vedersela con Federica.

L'eliminato: A questo punto come da tradizione i ragazzi scopriranno in casina il giudizio finale proprio per evitare ulteriori spoiler, quindi anche noi lo scopriremo in diretta questa sera. le indiscrezioni che trapelano, ma che al momento non siamo in grado di confermare parla di Ndg come secondo eliminato.

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Marzo 2023, 23:08

