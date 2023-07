Signorini 'bacchettato' da Pier Silvio: «Non lo fare più». Cos'è successo alla presentazione dei palinsesti Mediaset

Ieri è stato il grande giorno. Mediaset ha presentato i nuovi palinsesti per la prossima stagione televisiva, rivoluzionando molto e rifacendosi il look. Pier Silvio Berlusconi non ha voluto lasciare niente al caso e ha affrontato a lungo il tema reality show, molto caro all'azienda soprattutto per evitare di cadere nel trash. E il numero uno di cologno Monzese non ha risparmiato critiche anche ad Alfonso Signorini, ormai il re del Grande Fratello Vip. Ma procediamo con ordine.

Palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi abbraccia Bianca Berlinguer

Nikita Pelizon lancia un appello ad Alfonso Signorini: «Vorrei tornare al GfVip ma...»

Pier Silvio Berlusconi ha affrontato ampiamente il tema dei reality, includendo qualche critica implicita nei confronti di Alfonso Signorini, che da 4 stagioni è saldamente alla guida del GFVip (e lo sarà anche per la prossima).

Quali sono i messaggi che l'amministratore delegato di Mediaset ha voluto trasmettere al presentatore? Cosa ha deciso di escludere dal palinsesto dei suoi canali televisivi? Cosa non vorrà più vedere fare a Signorini e al GF Vip? E, soprattutto, perché in casa Mediaset c’è così tanta aria di rinnovamento? Andiamo a scoprirlo insieme.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset, per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy, Kikapress; music by Korben MKdB

LEGGI ANCHE:-- Il post sarcastico di Alfonso Signorini: la sua reazione inaspettata. Cosa ha pubblicato sui social

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Luglio 2023, 10:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA