Heidi compie 50 anni, il dettaglio nella prima puntata: «È figlia di un napoletano»

Buon compleanno Heidi, nata dalla penna di una svizzera, disegnata da un giapponese ma, in realtà, figlia di un napoletano. La prima puntata della serie animata Heidi è andata in onda in Giappone nel gennaio del 1974, cinquant’anni fa.

Le origini napoletane

La celebrazione assume un sapore particolare a Napoli, perché la piccola montanara ha origini partenopee: nel primo capitolo della storia, infatti, la scrittrice Johanna Spyri, chiarisce subito le origini della piccina. Il burbero nonno di Heidi, secondo il racconto, è stato soldato dell’esercito svizzero di stanza a Napoli e, al ritorno dalla lunga esperienza partenopea si è presentato al suo paese in Svizzera, accompagnato da un bambino, Tobias, nato proprio all’ombra del Vesuvio.



Tobias, poi, si sposerà e avrà una bimba, la nostra Heidi che, però, resterà orfana di entrambi i genitori all’età di un anno e inizierà una vita difficile da orfana, in seguito accudita dal nonno.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Febbraio 2024, 19:20

