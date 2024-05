Matt the Farmer: da professore di religione a influencer agricolo più famoso in Italia. Ecco chi è il contadino digitale

di Redazione web

Il mondo di internet e dei social, anche solo 10 anni fa, non aveva uno spazio dedicato alle tecniche e al mondo dell'agricoltura. Così, Matteo Fiocco, un giovane laureato del Bresciano interessato alla coltivazione del suo orto di casa, scelse di avviare parallelamente al suo mestiere di insegnante di religione un'attività di divulgazione sul web. Nasce così Matt the Farmer che negli anni ha raccolto centinaia di migliaia di follower.

Chi è Matt the Farmer

Matteo Fiocco, 36 anni, si è laureato in Scienze religiose all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia e ha insegnato religione per 10 anni, pur avendo sempre avuto una passione per l'agricoltura: «Ho iniziato banalmente con l’orto sul balcone e mentre cercavo informazioni online mi sono reso conto di una cosa. Non c’erano», spiega nell'intervista rilasciata a Today.

C'era quindi bisogno di uno spazio digitale che permettesse l'incontro, il dialogo e l'ottenimento di informazioni sul mondo dell'agricoltura, ed è qui che ha voluto inserirsi Matt the Farmer all'origine della sua carriera da influencer, aprendo semplicemente un canale YouTube nel 2013.

Oggi, quel canale conta circa mezzo milione di iscritti. In 10 anni di attività online Matteo Fiocco non ha fatto altro che divulgare, fare rete, scambiarsi le idee con altri colleghi agricoltori per giungere a quell'obiettivo che probabilmente già si prefigurava quando ha iniziato a prendersi cura del suo orto in balcone: «Non di rado sono io stesso a viaggiare dai miei follower per scoprire nuovi punti di vista».

All'insegna della sostenibilità

Nel 2015 ha potuto comprarsi un piccolo podere, e nel 2022 è avvenuta per lui un'ulteriore svolta, con la creazione di Stato Brado Farm, «una vera e propria azienda agricola messa a sistema, con tre ettari di terreno e una di vigna», uno spazio che sorge in Franciacorta dove le parole d'ordine sono sostenibilità, passione e rispetto, degli animali e della biodiversità.

Matt the Farmer pratica infatti agricoltura rigenerativa, senza uso di pesticidi e con un sistema circolare; animali da cortile e ovini vengono lasciati muovere liberamente, in pace, con un ruolo determinante anche per quanto riguarda la brucazione.

Il tutto, dal momento che la sostenibilità ricopre un primo posto nell'attività dell'agricoltore, viene eseguito manualmente, senza l'impiego di mezzi pesanti che indeboliscono il terreno e lo rendono meno fertile.

L'apertura al pubblico

Resosi un punto di riferimento per agricoltori, amatori, giovani e non che intendono avvicinarsi o approfondire questo mondo, Matteo Fiocco ha iniziato a collaborare anche con chef della Franciacorta per unire le forze nella sperimentazione nell'ambito agroalimentare: «I cambiamenti climatici non ci permettono di stare fermi, dobbiamo essere pronti a cambiare le nostre scelte», tiene a specificare.

Inoltre, il martedì e il venerdì l'azienda Stato Brado è aperta al pubblico: «Le persone possono venire qui e visitare l’azienda, acquistare i miei prodotti e scambiare due chiacchiere con me». Progetta anche di aprire un chiosco, ma al momento la burocrazia non rende semplici le cose: «chissà in futuro», si chiede.

Matt the Farmer non dimentica il ruolo che ha avuto il suo pubblico, o meglio, la sua community, che lo ha sempre supportato permettendogli di ampliare la sua attività, ancora in espansione e che non vuole porsi limiti. «Grazie al mio racconto quotidiano e allo scambio continuo di pareri con il pubblico anche internazionale, sono riuscito a creare un sistema che fa innanzitutto cultura in campo agricolo. Solo insieme possiamo fronteggiare le sfide del futuro».

