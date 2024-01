A 13 anni guarda Hentai (cartoni porno) su internet e costringe i cuginetti (lui 5 anni, lei 7) a riprodurne le scene: denunciato da mamma e papà

Ha guardato anime hentai (cartoni animati giapponesi pornografici) per settimane. Dopo essere stato bombardato di immagini dai vari siti in cui era entrato, ha deciso di far ripetere le scene ai suoi cuginetti di 5 e 7 anni. Dopo la macabra scoperta da parte dei genitori, il 13enne è stato denunciato dai mamma e papà e dagli zii.

Indagine archiviata

Il reato ipotizzato, scrive Repubblica, è quello di violenza sessuale, ma l'indagine verrà archiviata perché il ragazzino, data la sua età, non è imputabile.

I due cugini del tredicenne sono stati ascoltati da chi indaga. «Io mi arrabbiavo – ha dichiarato la bambina di sette anni – perché non volevo fare quelle cose». Il bambino di 5 invece ha ammesso con innocenza: «Un po’ mi divertivo».