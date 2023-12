In sei anni visita tutti i parchi Disney del mondo: «Ho speso migliaia di euro, ma divertirsi è la cosa più importante»

di Redazione web

Ben Wooldridge è un ragazzo inglese che, fin da bambino, ha sempre nutrito una grande passione per i cartoni animati della Disney. Passione che si è rafforzata ancora di più quando i suoi genitori, per la prima volta nel 1992, hanno deciso di regalare a lui e ai fratelli un viaggio a Disneyland. Ora, che Ben ha 35 anni compiuti, ha raccontato sui social di avere speso migliaia di euro per visitare tutti i parchi a tema presenti nel mondo: sono 12.

Ben Wooldridge e l'amore per Disneyland

Ben Wooldridge ha girato il mondo per la sua passione: i parchi divertimento Disneyland, che in tutto sono 12. Il ragazzo è volato dall'Inghilterra in vari Stati sparsi in giro per il pianeta, solo per divertirsi con le attrazioni presenti nel parco e scattare qualche foto insieme a Topolino e Minnie.

In sei anni, Ben è stato in Florida, in California, a Parigi, a Tokyo, a Hong Kong e a Shanghai e ha completato la sua lista dei parchi Disney visitati. In una recente dichiarazione rilasciata al Daily Star, il ragazzo ha detto: «Il mio amore per i parchi Disney deriva da mia mamma e mio papà, anche a loro sono sempre piaciuti i cartoni animati. Poi, quando ci hanno portato a Disneyland Paris nel 1992, è stato amore a prima vista. È sempre qualcosa di molto speciale. La cosa più importante è divertirsi e condividere la magia con amici e familiari».

