«Quando mi sono separata il mio ex marito non mi ha lasciato nulla. Adesso sono milionaria e ringrazio me stessa»

Pav Lertjitbanjong è una content creator che vive in New Jersey, Stati Uniti ma i suoi genitori sono thailandesi, precisamente di Bangkok. Dopo una dolorosa separazione dall'ormai ex marito che non le ha lasciato nulla in termini economici, la 42enne ha dovuto reinventarsi e dare una svolta importante alla sua vita. Quindi, Pav ha messo in pratica alcune strategie che l'hanno portata a essere più selettiva e a diventare milionaria.

La storia di Pav Lertjitbanjong

Pav Lertjitbanjon, a causa del fallimento del suo matrimonio, ha sofferto davvero molto in passato e, per rifarsi una vita, si è rimboccata le maniche. In un'intervista al Daily Star ha raccontato la sua storia: «Mi sono separata dal mio ex marito e sono andata via di casa senza niente, è successo nel 2020, proprio prima che arrivasse il Covid. Negli Stati Uniti, si prevede che quando due persone si separano, devono dividere i propri beni a metà, ma il mio ex marito non voleva e io non volevo portare avanti una battaglia legale che sarebbe durata anni e mi avrebbe solo fatto male. Così, gli ho lasciato tutto e lui mi ha lasciata con niente. Comunque sia, lo devo ringraziare perché da quel momento brutto in poi, sono riuscita a ricostruirmi come donna. Sostanzialmente, ciò che ho fatto è trasformarmi in una persona pigra: non partecipavo più a tanti eventi di marketing, ma cercavo di comunicare con persone che avessero ruoli importanti all'interno delle aziende. Così, mi sono fatta strada nel mondo dei data analyst e adesso sono una delle migliori in circolazione. Inoltre, ho cominciato a postare video su TikTok dove ho molto successo».

Le parole di Pav

Infine, Pav Lertjitbanjong ha concluso dicendo: «Mi definisco una milionaria pigra perché ho guadagnato tutti i miei soldi senza dover apprendere nuove competenze. Ho sempre pensato che il successo derivasse dal lavorare molto duramente ma non è sempre così: certo, bisogna impegnarsi ma senza perdere se stessi. In passato, lavoravo davvero tanto ed ero stressata, inoltre, non ottenevo nulla.

