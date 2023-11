Proprietaria di un AirBnb raccoglie gli oggetti dimenticati dagli ospiti: «Valgono così tanto che potrei rivenderli ma restituisco tutto»

di Redazione web

Sofia Kaiser, con l'aiuto della sua famiglia, ha ristrutturato l'immensa abitazione lasciata dal nonno: la casa può ospitare fino a 13 persone e, proprio per questo, hanno deciso di affittarla su Airbnb. La ragazza originaria del Texas, Stati Uniti, racconta sul proprio profilo TikTok cosa significhi essere un "host" ovvero il proprietario di una casa che ospita persone estranee che scelgono i comfort casalinghi piuttosto che gli alberghi. Sofia ha spiegato che, ogni volta che qualche ospite lascia la casa, si dimentica qualcosa e gli oggetti hanno spesso grande valore.

I video di Sofia Kaiser su TikTok

Sofia Kaiser ha raccontato su TikTok la storia della villa che affita su Airbnb: «Abbiamo messo la nostra casa su Airbnb lo scorso febbraio, dopo che mio nonno è morto e mia nonna si è ammalata ed è stata ricoverata in una struttura pr anziani. Non avrei mai venduto la casa perché l'ha costruita mio nonno con tanta fatica, ma per me e i miei fratelli era troppo grande. Così, abbiamo rilevato il mutuo e ora affittiamo su Airbnb. Ci piace molto questo business perché è anche divertente. Quando gli ospiti lasciano la casa, io e la mia famiglia ci occupiamo delle pulizie e faccende domestiche ed è incredibile tutto ciò che troviamo. Ho stimato il valore di tutti gli oggetti che abbiamo raccolto in questi mesi e ammonta a più di 1000 dollari (più di 900 euro, ndr). Abbiamo ritrovato oggetti e cappotti di marca, gioielli, accessori per capelli o l'occorrente per la skincare. Se vendessi tutto, guadagnerei molto ma siamo onesti e chiamiamo i proprietari per restituire tutto».

Avanzi di cibo

Sofia Kaiser spiega che gli ospiti, spesso, fanno grandi spese e, poi, lasciano intatti sacchetti di patatine o cibi da frigo. In questo caso, dato che non si spreca nulla, si lasciano le vivande agli ospiti successivi: «Personalmente non ho problemi quando gli ospiti lasciano cose che altri ospiti potrebbero utilizzare. Il cibo non aperto, ad esempio, lo lasciamo nella dispensa o nel frigorifero e lasciamo una nota per il prossimo ospite che è libero di usare qualsiasi cosa nella nostra casa! Mi piace il fatto che non ci siano sprechi e che offriamo agli ospiti molto di più della tipica esperienza Airbnb».

