Il "viaggiatore del tempo" su TikTok: «Sono nel 2027, sono l'ultimo uomo sulla Terra». E mostra Londra deserta

Su TikTok non è per nulla complicato imbattersi in video strani che lasciano con il dubbio gli utenti del social: ciò che si vede, è vero o no? Sono quasi tutte così le reazioni sotto ai filmati pubblicati dall'account di un ragazzo chiamato "Unicosobreviviente" che dice di essere un viaggiatore del tempo intrappolato nel 2027. Il tiktoker del futuro posta numerosi video a distanza di pochi giorni, in cui mostra ai follower di essere effettivamente l'unica persona presente in una grande città, ad esempio, Londra.

Il viaggiatore del tempo a Londra

L'account del viaggiatore del tempo di TikTok conta quasi otto milioni e mezzo di follower. Ciò che più piace dei suoi video è quell'alone di mistero che lascia sorpresi i suoi spettatori: ma è davvero nel futuro o è solo un fotomontaggio? Quindi, dato che la domanda si ripete molto spesso, Unicosobreviviente ha deciso di dare l'ennesima prova di trovarsi in un altro tempo. Ha realizzato alcuni video a Londra e più precisamente a Camden Town che è una delle zone della città pù frequentate dai londinesi e dai turisti. Nel video, lui è completamente solo: intorno non c'è nessuno. Per chi è scettico e parla di fotomontaggi perfetti, il tiktoker realizza filmati in movimento così da mostrare che non c'è nessun "green screen". Nel suo ultimo video, ovvero quello creato a Londra, ha di nuovo ripostato la propria tesi: «Sono l'unico uomo rimasto sulla Terra».

I commenti dei follower

I numerosissimi follower di Unicosobreviviente si sono più volte chiesti se il tiktoker menta oppure no quando mostra le città deserte.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Novembre 2023, 16:05

