Ultima chemio ed è festa in ospedale: il toccante gesto della campana. «Suonala tre volte se hai finito il tuo ciclo»

di Sara Orlandini

Krystal Zimbaldi è una content creator statunitense che ha raccontato la sua battaglia contro il tumore sui social. In questo difficile e buio periodo della vita, ha pubblicato numerose storie e video su Instagram e TikTok per dare anche coraggio a chi, come lei, sta affrontando una situazione di salute complicata. Uno dei video che Krystal ha pubblicato e che è diventato virale, la ritrae nel suo ultimo giorno di chemioterapia: la tiktoker ha organizzato una festa in ospedale.

Il video di Krystal Zimbaldi

Krystal Zimbaldi per il suo ultimo giorno di chemioterapia ha indossato un vestito fucsia, un paio di occhiali da sole a forma di cuore e sempre fucsia e, poi, il sorriso che, da tanto tempo, aspettava di fare. Nel video pubblicato su TikTok, la content creator si trova nella sala riservata al trattamento ed è insieme a una sua amica: insieme cercano di trascorrere il tempo il più serenamente possibile.

Poi, Krystal si reca nella hall dell'ospedale dove trova alcuni amici che le hanno portato dei palloncini colorati e, per lei, c'è anche una piccola orchestra che suona alcune canzoni. La didascalia del video virale recita semplicemente: «Il mio ultimo giorno di chemioterapia». Infine, Krystal ha pubblicato un altro filmato che ha davvero commosso i social.

Il filmato commovente

L'ultimo video che Krystal Zimbaldi ha pubblicato sul proprio profilo TikTok, la vede davanti a una targhetta affissa al muro, sopra di lei una campana. La ragazza, con in mano probabilmente il certificato di guarigione, legge: «Suonala tre volte se se hai finito il tuo ciclo di chemio». Krystal, con voce tremante e molto commossa, ha letto e suonato la campana, forse, il suono più bello che abbia mai sentito.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Dicembre 2023, 16:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA