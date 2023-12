I Simpson festeggiano 34 anni, gli errori nelle puntate notate dai fan: «Teste mancanti e occhi che scompaiono»

di Redazione web

I Simpson sono uno dei cartoni animati preferiti da grandi e piccini. I protagonisti della famiglia americana di Springfield formata da Homer, Marge, Bart, Lisa e Meggie rappresentano uno spaccato della società moderna che fa ridere ma anche riflettere i telespettatori. Tralasciando la parte "sentimentale" della sitcom statunitense, tanti fan si sono resi conto di alcuni evidenti errori all'interno delle varie puntate del cartone animato.

Gli errori nei Simpson

La prima puntata dei Simpson è andata in onda il 17 dicembre 1989: quest'anno, la famiglia più gialla di sempre festeggia il suo 34esimo anniversario. Proprio per questo motivo, sulle varie piattaforme social, alcuni fan della serie hanno cominciato a confrontarsi sui tantissimi e diversissimi episodi che si sono visti durante gli anni, arrivando alla conclusione che, più di qualche volta, gli autori non hanno prestato attenzione ai dettagli.

Ad esempio, nell'episodio 10 della quinta stagione, la famiglia Simpson si trova in chiesa e mentre sono tutti inginocchiati per la preghiera, la testa di Bart scompare: rimane solo il suo busto e le mani appoggiate al banco.

Nel primo episodio dell'undicesima stagione, Homer e Bart stanno parlando fuori dal bar di Boe e sul collo del ragazzino compare una mano che non appartiene a nessuno vicino a lui.

The best gift of all arrived 34 years ago today with the series premiere of #TheSimpsons! pic.twitter.com/zjXYdbAh9s — The Simpsons (@TheSimpsons) December 17, 2023

Occhi che scompaiono

Ma non è finita qui, perché nel dibattito che si è acceso nel web tra i fan dei Simpson, qualcuno ha menzionato l'episodio 18 della seconda stagione: in quel frangente, Lisa e Bart stanno per entrare in un parco acquatico e gli occhi della protagonista spariscono per qualche secondo salvo, poi, tornare al loro posto.

