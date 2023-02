Sanremo, scaletta prima serata: i conduttori, l'ordine di uscita dei big e gli ospiti

di Redazione Web

Grande attesa per il Festival di Sanremo. Oggi, martedì 7 febbraio, avrà inizio la 73esima edizione della kermesse della canzone italiana, in diretta su Rai1. A condurre, per il suo quarto anno di seguito, ci sarà Amadeus.

Dei 28 cantanti in gara (che si sfideranno durante le cinque serate per ottenere il leoncino e un posto all'Eurovision Sogn Contest), nella prima serata del Festival a salire sul palco dell'Ariston saranno in 14: gli artisti presenteranno il loro inedito per la prima volta.

Sanremo 2023, Sergio Mattarella per la prima volta al Festival. L'annuncio di Amadeus

Chiara Ferragni a Sanremo 2023: «Onorata ed emozionata». Amadeus e Morandi: «Una grande professionista»

Chiara Ferragni a Sanremo 2023, il primo look è rosso fuoco: giacca bon ton, pelle e calze a rete

I conduttori

Il direttore artistico e conduttore Amadeus sarà accompagnato in questa nuova avventura da Gianni Morandi. Per la serata di apertura (e di chiusura, sabato 11), la co-conduttrice donna sarà, la tanto attesa, imprenditrice digitale Chiara Ferragni, che come già anticipato in precedenza, farà un monologo (ancora top secret) che ha scritto personalmente e che leggerà questa sera.

I big in gara

Questo l'ordine della scaletta dei 14 (di 28 in totale) big in gara:

Anna Oxa - "Sali (Canto dell'anima)"

Gianmaria - "Mostro"

Mr. Rain - "Supereroi"

Marco Mengoni - "Due vite"

Ariete - "Mare di guai"

Ultimo - "Alba"

Coma_Cose - "L'addio"

Elodie - "Due"

Leo Gassmann - "Terzo cuore"

I Cugini di Campagna - "Lettera 22"

Gianluca Grignani - "Quando ti manca il fiato"

Olly - "Polvere"

Colla Zio - "Non mi va"

Mara Sattei - "Duemilaminuti"

Votazioni

Per la prima serata a votare saranno: giuria della Sala Stampa, il televoto da casa, Radio e Web.

Gli ospiti

Oggi, durante la conferenza stampa, è stata confermata dal direttore artistico la presenza di Sergio Mattarella e Roberto Benigni. Come già annunciato in precedenza è confermata la presenza dei Pooh e di Mahmood e Blanco (vincitori della scorsa edizione che si esibiranno con Brividi) e poi Blanco da solo canterà il suo ultimo singolo "L'isola delle rose".

Per la sfera spettacoli invece, salirà sul palco dell'Ariston, Elena Sofia Ricci per presentare al pubblico la nuova fiction di Rai1 “Fiori sopra l’inferno”. Direttamente dalla Costa Smeralda si esibirà il rapper Salmo. E Piero Pelù sarà in collegamento da Piazza Colombo.

La vita in diretta, un giovane strappa il microfono all'inviata a #Sanremo: cosa è successo https://t.co/4WxbRfLtaJ — Leggo (@leggoit) February 7, 2023

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Febbraio 2023, 16:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA