Chiara Ferragni a Sanremo 2023: «Onorata ed emozionata». Amadeus e Morandi: «Una grande professionista»

di Totò Rizzo

«Sono emozionata e onorata di essere qui, sul palcoscenico del Festival». Sono le prime parole di Chiara Ferragni alla conferenza stampa sulla prima serata di Sanremo 2023. Le dice Gianni Morandi: «Mi piace che tu sia qui, finalmente ti conosceranno e scopriranno che sei straordinaria: finalmente anche il pubblico conoscerà una grande professionista e sarà bellissimo. Vorrei ancheprovare a farla cantare ma è un po’ recalcitrante». Incalza Amadeus: «Tutti conosciamo l'influencer, l'imprenditrice. Io ho scoperto una ragazza fantastica, che ha messo grande serietà nel lavoro, disponibilità, entisiasmo, simpatia e cordialità: insomma non solo una manager ma anche una bella persona».

La prima volta in tv

Che cosa cambia per la regina del web con 29 milioni di follower essere qui a Sanremo? «Cambia molto per me, arrivare su questo palco è importante: vorrei che il mio messaggio arrivasse ben chiaro attraverso i miei interventi, anche attraverso gli abiti che indosserò, è la prima esperienza in tv, me lo avevano proposto altre volte ma ho pensato che quest'anno che fosse l’anno giusto. L'importante per me è mettere tutta me stessa, Non ho esperienza in questo senso, non sono un’attrice, non una cantante, non una conduttrice quindi credo che l’unica arma possa essere la spontaneità ovvero portare su questo palcoscenico me stessa, arrivarci senza filtri, senza schermi». «Non mi sarei mai immaginata qui al festival - dice la Ferragni - Sanremo fa parte della nostra storia, della nostra cultura e grazie ad Amadeus è diventato molto moderno e intergenerazionale. No, onestamente non mi sarei mai vista qui e invece ci sono, anche a me non sembra vero, però devo dire che mi ci trovo bene. Se dopo Sanremo farò altre cose in tv? Non penso che la televisione sia il mio linguaggio, però mai dire mai nella vita...».

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Febbraio 2023, 13:06

