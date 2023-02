Sanremo 2023, Giorgia: «Non ho mai smesso di mettermi in gioco, dal Festival mi aspetto un'emozione»

di Totò Rizzo

«Da Sanremo mi aspetto molta emozione che è il sentimento che mi piace di più provare, quello che mi spinge a fare le cose». Giorgia spiega così il suo ritorno al Festival dove è in gara con “Parole dette male”. Amadeus è stato fondamentale per convincerla al grande passo: «Mi ha motivata in maniera incredibile. Intanto mi ha fatto pensare che in un certo senso lo dovevo al mio pubblico. E poi sono nata qui, è anche in fatto di riconoscenza nei confronti del Festival». Aveva anche voglia di rimettersi in gioco, la cantante romana. «Io non ho mai smesso di mettermi in gioco, nella mia vita e nel mio lavoro. Però stavolta ho capito che era arrivato il tempo di risorgere da un momento incertezza, di reinventarsi nella creatività, di ricostruirsi».

Per quel che riguarda la canzone in gara: «In verità avevo già il vestito pronto. E' sempre difficile spiegare una canzone ma credo che il messaggio che arrivi da "Parole dette male" sia proprio questo: bisogna lasciarsi alle spalle le cose che abbiamo vissuto, lasciarle nella memoria ma necessariamente anche pensare al presente e a quello che verrà. La vita è fatta di mancanze, di assenze. Io ne ho provate tante, nei miei anni. A partire da Alex (Baroni, ndr) e poi altre volte. Quando mi è arrivata il motivo ho pensato che intanto fosse bello da cantare, che avesse una scrittura molto moderna, musicalmente mi convinceva parecchio. Poi sono arrivate le parole; l'esperienza di un'assenza, di una mancanza ma anche di cose concrete, sì credo proprio fosse la canzone giusta da portare qui».

