Sanremo 2023, tutto quello che c'è da sapere: date, canzoni, cantanti, ospiti, conduttrici. LA GUIDA COMPLETA

Tutto pronto per il Festival di Sanremo 2023 targato ancora una volta Amadeus. Martedì 7 febbraio andrà in onda l'edizione numero 73 della Kermesse e come sempre anche quest'anno le polemiche non sono mancate. Fiorello ci sarà ma non salirà, per ora sul palco. Lo showman condurrà uno speciale Dopo Festival 'VivaRai2...Viva Sanremo di notte!" affiancato da Alessia Marcuzzi.

Sanremo 2023, l'alfabeto: dalla A di Amadeus alla Z di Zelensky

Sanremo 2023, tutti i testi delle canzoni in gara al Festival

28 Cantanti in gara

Preparate il caffè perchè anche quest'anno il Festival di Sanremo chiuderà a notte fonda. Sono 28 i cantanti in gara. Sul palco dell'Ariston si sfideranno: Marco Mengoni, Tananai, Giorgia,Ultimo, Elodie,Gianluca Grignani. Ed ancora Paola e Chiara, Articolo 31, Colapesce e Dimartino, Anna Oxa, I Cugini di Campagna, Levante, Leo Gassman, Ariete, Mara Sattei, Madame, Lazza, i Modà, Mr. Rain, Lda, Rosa Chemical, Coma Cose. Tra i giovani: Olly, Will, Sethu, gIANMARIA, Colla Zio e Shari.

L'ascolto dei brani avverrà in due serate: martedì 7 febbraio si esibiranno i primi 14 cantanti; mercoledì sarà la volta degli altri 14, giovedì tutti insieme sul palco dell'Ariston. Venerdì è la serata più attesa, quella dedicata alle Cover e ai duetti, sabato la finalissima.

Le date di Sanremo 2023: Quando inizia il Festival

Ecco le date di Sanremo 2023. La settantreesima edizione del Festival inizierà martedì 7 febbraio e terminerà, con la serata finale, sabato 11 con la proclamazione del vincitore da parte di Amadeus. Cinque serata in tutto: nelle prime due ascolteremo le 28 canzoni selezionate (14 martedì e 14 mercoledì), e nella serata di venerdì le cosiddette cover e dei duetti, scelte dai cantanti big per l'esibizione della quinta puntata.

Amadeus, Il Conduttore di Sanremo 2023

Il direttore artistico e conduttore di Sanremo 2023 è anche per quest'anno Amadeus, confermatissimo anche per l'edizione 2024.

Le Conduttrici e il co-conduttore di Sanremo 2023

Chiara Ferragni imprenditrice digitale e influencer da 28,5 milioni di follower solo su Instagram è l'unica delle co conduttrici che salirà sul palco del Festival la prima e l'ultima serata. Nei giorni successivi ci saranno: La "Belva" Francesca Fagnani giornalista e conduttrice tv. La pallavolista Paola Egonu, l'attrice toscana Chiara Francini. Gianni Morandi, invece affiancherà Amadeus per tutte le puntate in qualità di co conduttore.

I Superospiti di Sanremo 2023

Tornano gli ospiti internazionali al Festival. Sul palco dell'Ariston saliranno i Black Eyed Peas e i Depeche Mode. Ma anche la quota italiana si difende bene: a inaugurare il Festival i vincitori della scorsa edizione Mahmood e Blanco, mentre i Maneskin, vincitori nel 2021, ritorneranno nella puntata di giovedì. Spazio anche alle "vecchie glorie" come:Morandi, Al Bano, Ranieri, Peppino Di Capri, I Pooh con Riccardo Fogli e infine Gino Paoli e Ornella Vanoni per la serata finale.

Gli ospiti non musicali: Elena Sofia Ricci inaugurerà la prima puntata per presentare la fiction “Fiori sopra l’inferno”; nella seconda sera ci sarà Francesco Arca per la presentazione della fiction “Resta con me” e il comico Angelo Duro; la terza sera grande attesa per uno dei successi targati Rai “Mare fuori”; nella quinta serata Luisa Ranieri.

Le polemiche e Zelensky

Come ogni Sanremo che si rispetti immancabili le polemiche dai vaccini di Madame al gender fluid di Rosa Chemical. In aggiornamento la "questione Zelensky". Il leader ucraino avrebbe dovuto inviare un video messaggio , ma è di queste ore un aggiornamento annunciato nel corso della conferenza stampa di Sanremo 2023 dal direttore dell'Intrattenimento di prime time Rai Stefano Coletta: «Siamo in contatto quotidiano con l'ambasciatore Melnyk. Siamo giunti alla definizione dell'intervento del presidente ucraino Zelensky ieri: non invierà un video, ma un testo»

La scaletta della prima e della seconda serata

Per la prima serata, domani martedì 7 febbraio: Anna Oxa, gIANMARIA, Mr. Rain, Marco Mengoni, Ariete, Ultimo, Coma_cose, Elodie, Leo Gassmann, Cugini di Campagna, Gianluca Grignani, Olly, Colla Zio, Mara Sattei.



Questo, invece, l'ordine di uscita della seconda serata, mercoledì 8 febbraio: Will, Modà, Sethu, Articolo 31, Lazza, Giorgia, Colapesce Dimartino, Shari, Madame, Levante, Tananai, Rosa Chemical, LDA, Paola e Chiara.

I cantanti e le canzoni in gara a Sanremo 2022

Colla Zio, “Non mi va”

Anna Oxa, “Sali (Canto dell’anima)”

Ariete, “Mare di guai”

Articolo 31, “Un bel viaggio”

Colapesce Dimartino - “Splash”

Coma_Cose: “L’addio”

Will, “Stupido”

Elodie, “Due”

Gianluca Grignani, “Quando ti manca il fiato”

gIANMARIA, “Mostro”

Giorgia, “Parole dette male”

I Cugini di Campagna, ​“Lettera 22”

Lazza, “Cenere”

LDA, “Se poi domani”

Leo Gassman, “Terzo cuore”

Levante, “Vivo”

Sethu, “Cause perse”

Rosa Chemical, ​“Made in Italy”

Shari, “Egoista”

Ultimo, “Alba”

Paola & Chiara, “Furore”

Olly, “Polvere”

Mr Rain, “Supereroi”

Modà, “Lasciami”

Marco Mengoni, “Due vite”

Mara Sattei, ​“Duemilaminuti”

Madame, ​“Il bene nel male”

Tananai, “Tango”

Le cover e i duetti della quarta serata

Anna Oxa & Iljard Shaba - "Un'emozione da poco" (Anna Oxa)

Ariete & Sangiovanni - "Centro di gravità permanente" (Franco Battiato)

Articolo 31 & Fedez - Medley Articolo 31

Colapesce Dimartino & Carla Bruni - "Azzurro" (Adriano Celentano)

Colla Zio & Ditonellapiaga - "Salirò" (Daniele Silvestri)

Coma_Cose & Baustelle - "Sarà perché ti amo" (Ricchi e Poveri)

Elodie & BigMama - "American woman" (Lenny Kravitz)

Gianluca Grignani & Arisa - "Destinazione paradiso" (Gianluca Grignani)

Gianmaria & Manuel Agnelli - "Quello che non c'è" (Afterhours)

Giorgia & Elisa - "Luce (Tramonti a nord est)" (Elisa) / "Di sole e d'azzurro" (Giorgia)

I Cugini di Campagna & Paolo Vallesi - "La forza della vita" (Paolo Vallesi) / "Anima mia" (I Cugini di Campagna)

Lazza & Emma & Laura Marzadori - "La fine" (Nesli, reinterpretata da Tiziano Ferro)

LDA & Alex Britti - "Oggi sono io" (Alex Britti)

Leo Gassmann & Edoardo Bennato & Quartetto Flegreo - Medley di Edoardo Bennato

Levante & Renzo Rubino - "Vivere" (Vasco Rossi)

Madame & Izi - "Via del campo" (Fabrizio De Andrè)

Mara Sattei & Noemi - "L'amour toujours" (Gigi D'Agostino)

Marco Mengoni & Kingdom Choir - "Let it be" (The Beatles)

Modà & Le Vibrazioni - "Vieni da me" (Le Vibrazioni)

Mr. Rain & Fasma - "Qualcosa di grande" (Cesare Cremonini)

Olly & Lorella Cuccarini - "La notte vola" (Lorella Cuccarini)

Paola & Chiara & Merk & Kremont - Medley di Paola & Chiara

Rosa Chemical & Rose Villain - "America" (Gianna Nannini)

Sethu & Bnkr44 - "Charlie fa surf" (Baustelle)

Shari & Salmo - Medley di Zucchero "Hai scelto il diavolo in me"

Tananai & Don Joe & Biagio Antonacci - "Vorrei cantare come Biagio" (Simone Cristicchi)

Utimo & Eros Ramazzotti - Medley di Eros Ramazzotti

Will & Michele Zarrillo - "Cinque giorni" (Michele Zarrillo)

I favoriti

I bookmaker hanno già scelto il podio dei vincitori: dopo la vittoria nel 2013 con "L'essenziale" Marco Mengoni punta al bis a 2,85, con Giorgia (che vinse nel 1995 con "Come saprei") a 3,50. Stessa quota per Ultimo, che arrivò secondo nel 2019. La sorpresa di questa edizione, secondo i trader di stanleybet.it, sarà il rapper Lazza, offerto a 10, hanno già scelto il podio dei vincitori: dopo la vittoria nel 2013 con "L'essenziale" Marco Mengoni punta al bis a 2,85, con Giorgia (che vinse nel 1995 con "Come saprei") a 3,50. Stessa quota per Ultimo, che arrivò secondo nel 2019. La sorpresa di questa edizione, secondo i trader, sarà il rapper Lazza. Mentre in coda su William Hill si gioca 100 a 1 il primo posto di Shari, Sethu e Anna Oxa, mentre i Cugini di Campagna e Will chiudono ultimi a 201.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Febbraio 2023, 23:02

