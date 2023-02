Sanremo, il monologo della Ferragni toccherà temi di grande impegno sociale. La Lucarelli: «Zelensky momento leggerezza»

di Redazione web

Chiara Ferragni sarà tra le protagoniste di Sanremo, anche se ancora non si sa con certezza di cosa parlerà dal palco dell'Ariston. Dalle prime indiscrezioni sembra che l'argomento da lei affrontato sarà molto importante e impegnato, lei stessa aveva fatto capire di voler fare qualcosa a supporto delle donne e probabilmente avrà spazio in tal senso.

I temi del monologo

Dai rumors pare che Chiara farà un monologo sulle gioie e i dolori della sua vita da imprenditrice, madre e che toccherà vari argomenti come gli haters e l'empowerment femminile. Temi decisamente impegnati su cui si è espressa anche Selvaggia Lucarelli. La giornalista, in modo ironico, ha sostenuto che l'intervento della Ferragni potrebbe essere più "di peso" rispetto a quello di Zelensky, presidente dell'Ucraina tra i super ospiti del Festival.

La replica della Lucarelli

«Insomma il monologo di Zelensky rischia di essere il momento leggerezza», ha scritto in modo ironico, appunto. La Lucarelli ha spesso criticato l'imprenditrice per le sue iniziative e per il suo modo di fare comunicazione che, a dire di Selvaggia, non sempre rappresenterebbe la realtà dei fatti. Chiara è già al centro delle polemiche, quindi. Da domani dovrà affrontare per la prima volta un'importante avvenutra televisiva, aprendo il Festival e chiudendolo come co conduttrice a fianco di Amadeus e Gianni Morandi nella prima e nell'ultima serata della kermesse.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Febbraio 2023, 13:41

