Tiziano Ferro: «Sto pagando la mia sincerità, avrei potuto mettermi una fidanzata accanto e far tacere gli articoli di m***a»

Tiziano Ferro ha messo in chiaro come la pensa rispetto a quegli articoli dispregiativi e omofobici sul suo conto che da anni ormai tentano di affossare lui, la sua famiglia e la sua vita prendendo come pretesto la verità che lo stesso cantante ha fornito al momento del suo coming out, nel 2010.

Rimanendo calmo e analizzando la situazione con estrema lucidità, Tiziano si limita a spiegare quale sia la sua posizione rispetto a un certo tipo di giornalismo che negli ultimi tempi in particolare ha avuto molto da dire in seguito al divorzio dal marito e alla questione dei figli.

Le parole di Tiziano Ferro e la reazione sui social

«Loro posso scrivere quegli articoli di m***a semplicemente perché io sono stato sincero», afferma il cantante, facendo riferimento al suo coming out di diversi anni fa. Poi continua e dice: «Avrei potuto mentire, mettermi una fidanzata accanto e farli tacere, anche se poi tutti sapevano la verità».

Il punto di Tiziano è molto chiaro: l'unico motivo per cui deve subire critiche da parte di alcune testate giornalistiche sulla sua vita e sui suoi affetti è relativo alla sua scelta di essere sincero e non nascondere quella parte di sé che avrebbe potuto - come poi è stato - causare scandalo e commenti. «Non c'è niente di eroico», sottolinea nel video, «nell'utilizzare la mia verità per esprimere la propria omofobia».

Poi, riferisce il suo giudizio: «La verità è che queste persone si definiscono già per le azioni che fanno, prima che per il contenuto delle cose che dicono». D'altra parte, Tiziano Ferro non si pente di essersi fatto avanti perché riesce a vedere anche l'altra faccia della medaglia: «Bisogna rendersi conto che c'è un oceano di persone che giovano del fatto che tu esisti e crei rappresentanza, e la rappresentanza è quella che è mancata sicuramente alla mia generazione».

Infatti, il video del cantante ha ricevuto tantissimi apprezzamenti, anche da parte di coloro che hanno preso il suo coraggio come ispirazione per trovare la propria strada: «Sei un grande e tu mi hai dato il coraggio di uscire allo scoperto a 60 anni.

