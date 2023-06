Tiziano Ferro, il toccante discorso durante il concerto all'Olimpico: «Mi gridarono 'frocio', avrei voluto sbranarli»

Durante il suo concerto all'Olimpico a Roma, Tiziano Ferro ha affrontato il tema della discriminazione, sottolineando che riguarda diverse forme e non solo le relazioni sentimentali. In particolare, il cantante ha citato un episodio del passato: «Un paio di anni fa un ragazzo sorpassò a destra mi gridò "brutto frocio" - ha sottolineato Tiziano Ferro -. Che poi, è la cosa che mi dà più fastidio di questi soggetti è che hanno tutti una cosa in comune, la vigliaccheria».

Tiziano Ferro: «I miei figli non avranno il passaporto italiano». Il duro attacco al ddl sull'utero in affitto

Tiziano Ferro pazzo di Tananai: «Ti amo». Canta "Tango" nel backstage e scherza: «L'ha scritta per me?»

Le parole di Tiziano Ferro

«Io, paradossalmente, sarei anche in grado di rispettare gli omofobi e gli odiatori, se avessero almeno quel minimo di dignità di fermarsi, guardarmi negli occhi e attendere le conseguenze dei loro insulti - ha sottolineato Tiziano Ferro -. E invece no: un’offesa gratuita, volgare e poi la fuga. Io l’avrei voluto sbranare, quel pusillanime, ridurlo a terra per poi infierire, restituire le offese e terminare solo quando avrei visto quell’idiota vittima della peggior mortificazione: essere insultato da un frocio». Tiziano Ferro ha poi concluso con un messaggio di libertà: «Prendetevi la vostra vita, ragazzi, qualunque esso sia, diventate ciò che volete e non so ciò che gli altri vogliono»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Giugno 2023, 13:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA