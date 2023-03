Tiziano Ferro a C'è posta per te, la dolce dedica a Maria De Filippi: «Sarà come abbracciarti più forte»

di Redazione Web

Tiziano Ferro e la dolce dedica a Maria De Filippi poche ore prima del suo ritorno in tv. Ieri sera è tornato C'è Posta per te. Il programma condotto da Maria de Filippi non era più andato in onda dal quel 24 febbraio, data in cui è morto Maurizio Costanzo. Come sappiamo la De Filippi è tornata proprio ieri a lavoro per la registrazione della nuova puntata di Amici. Ma la puntata di C'è Posta per te che è andata in onda ieri sera era, ovviamente, stata registrata precedentemente, prima della scomparsa del giornalista e marito della conduttrice.

Tiziano Ferro a C'è Posta Per Te: la dedica a Maria

Superospite della serata è stato Tiziano Ferro. E proprio lui ha voluto dedicare un pensiero alla padrona di casa prima che questa tornasse sul piccolo schermo. «Abbiamo registrato questa puntata tempo fa. Nessuno avrebbe mai immaginato quanto dolore e sconcerto avremmo provato, cara Maria. Sono felice di esserci oggi. Sarà un po’ come abbracciarti di nuovo, ancora più forte».





Il cantante si emoziona

Nella puntata andata in onda sabato 4 marzo, Tiziano Ferro è arrivato chiamato da Massimo, che vuole fare una sorpresa alle figlie Federica e Antonella, che lo scorso marzo hanno perso la madre Lucrezia dopo una lunga malattia. Una lettera forte e diretta quella scritta dal papà alle figlie che ha fatto commuovere anche il cantante

«Io non mi posso permettere di parlare della vostra storia perché è troppo preziosa e bella, ma non importa quanto si cade, la risalita fa molto più rumore. Ce ne vorrebbero di più di genitori come Massimo che hanno voglia di parlare», ha dichiarato il cantante. Prima di regalare ad Antonella e Federica un invito al suo concerto a Napoli, Ferro si è fatto raccontare da loro alcuni ricordi legati al padre, poi ha aggiunto: «Sono momenti molto belli, anche per chi è diventato papà da poco. Oddio perché piango, ora mi ammazzo. Dobbiamo dirci che ci vogliamo bene. Tante famiglie italiane devono ricordarselo. Anche io da papà prenderò spunto».

