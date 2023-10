Tiziano Ferro sui social con le orecchie da coniglio dopo il divorzio da Victor: «Non ho mai conosciuto la solitudine, ma...»

di Redazione web

Il cantante Tiziano Ferro è tornato sui social, dopo essersi preso una pausa a causa dell'annuncio del divorzio da Victor Allen, il compagno e papà dei suoi due bambini che avevano adottato insieme, Margherita e Andreas. La loro separazione è arrivata come un fulmine a ciel sereno per i suoi fan, ma il cantante era ben consapevole del lungo periodo di crisi con il compagno, acuito dopo l'arrivo dei bambini.

Tiziano è dovuto partire per l'America e annullare tutti i suoi impegni di lavoro per poter trascorrere il suo tempo con i figli che, al momento, non può portare in Italia.

Domani, 3 ottobre, è il giorno dell'uscita del suo primo romanzo, "La felicità al principio".

Tiziano Ferro, le cause del divorzio: «I figli hanno aggravato la crisi già in corso»

Tiziano Ferro divorzia dal marito Victor, sui figli decide il giudice: «Penso soltanto a loro»

Tiziano Ferro e il post divorzio

Tiziano Ferro ha condiviso una foto che lo raffigura seduto per terra, con un cerchietto con le orecchie da coniglio, un look casalingo, con t shirt e pantaloncino e lo sguardo perso tra le pagine di un libro, il suo primo romanzo.

«Sono fortunato. Non ho mai conosciuto la vera solitudine. Pure qui, a decine di migliaia di chilometri da chi mi conosce davvero, ho sentito l’abbraccio potente che solo i veri amici sanno concederti. Questa è una settimana speciale per me: esce il mio primo romanzo. Sognavo uno scenario diverso per il giorno della sua nascita ma non importa. La valanga d’affetto che sto ricevendo è così potente da far rumore.

La foto, scattata dal piccola Margherita, ha riscosso molto succeso tra i suoi fan che gli hanno augurato di poter tornare in forma al più presto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Ottobre 2023, 09:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA