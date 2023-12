Lewis Capaldi, come sta? Il cantante rompe il silenzio: «Sindrome di Tourette e ansia migliorano. E ho un regalo per voi»

di Hylia Rossi

Lewis Capaldi ha rilasciato proprio l'ultimo dell'anno un aggiornamento sul suo stato di salute tramite un lungo messaggio pubblicato sul suo account di Instagram, e ha anche annunciato una sorpresa per il nuovo anno. A luglio, il cantante aveva dovuto suo malgrado prendere la decisione di staccare per un po' la spina dopo le difficoltà riscontrate durante l'esibizione al festival di Glastonbury.

Il 27enne è sempre stato sincero riguardo gli sforzi costanti di gestire la sindrome di Tourette, di cui è affetto. La sua diagnosi è stata resa pubblica nel mese di settembre 2022 e solo qualche mese dopo la condizione è peggiorata e gli è diventato impossibile tenere sotto controllo i tic durante le performance, tanto da arrivare a dichiarare che sarebbe potuto arrivare il giorno in cui dire addio alla musica.

L'aggiornamento di Lewis Capaldi: «Sto meglio»

Nella lunga lettera pubblicata su Instagram, Lewis Capaldi scrive: «Innanzitutto, voglio cominciare col dirvi che spero stiate bene, mi siete mancati! Come molti di voi sanno, mi sto prendendo una pausa per concentrarmi sulla mia salute e il mio benessere, e sta andando alla grande! Sto lavorando con degli incredibili professionisti e mi stanno aiutando a gestire meglio la Tourette e i problemi di ansia».

Poi, aggiunge: «Sono davvero contento di dirvi che ho notato dei miglioramenti significativi in entrambi i campi, da quando ho deciso di prendermi la pausa a giugno.

«Il supporto che ho ricevuto», continua Capaldi, «è stato più di quanto io abbia mai sperimentato e mi ha reso ancor più emozionato alla prospettiva di tornare a fare ciò che amo, in un futuro non troppo distante. Per adesso, però, ci tengo a ringraziarvi nuovamente per il calore con cui avete accolto il mio secondo album. Questo album, per me, è stato spaventoso. Se avete visto il documentario di Netflix, probabilmente lo sapete già. Ma ero terrorizzato all'idea di deludervi, di non riuscire a soddisfare le aspettative e, sinceramente, avevo paura che sarebbe stato un grosso fallimento. Grazie a voi, non lo è stato ed è assurdo vedere che le canzoni di questo album siano state così tanto apprezzate nonostante io non abbia potuto promuoverle o portarle in tour».

Infine, annuncia: «Il che mi porta alla ragione per cui ho scritto questa lunga lettera... Prima di decidere di togliermi dalle pa**e, speravo di poter rilasciare una versione estesa e dopo un po' di tira e molla sul fatto che fosse o meno la cosa giusta da fare, ho deciso che sarebbe un peccato per quelle cinque canzoni extra, per me così speciali, rimanere nascoste e non vedere mai la luce del giorno. Quindi, sono estasiato nell'annunciare che "Broken By Desire To Be Heavenly Sent (Extended Edition)" sarà vostra domani, per il primo dell'anno!»

Con questo regalo, Lewis Capaldi chiarisce che si prenderà ancora un po' di tempo per poter tornare al 100%, e fa a tutti gli auguri per un felice anno nuovo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 31 Dicembre 2023, 14:35

