Lewis Capaldi compie 27 anni: la convivenza con la Sindrome di Tourette. Ecco come sta il cantante

Lewis Capaldi, nato a Glasgow, il 7 ottobre 1996, compie 27 anni. Assente dai social da un po', si sa poco del suo stato di salute. Sui social i fan, in occasione del suo compleanno, gli fanno gli auguri e si chiedono come sta il cantante. Nel settembre del 2022 aveva annunciato di avere la sindrome di Tourette. Tanti video in rete di esibizioni live testimoniano le sue difficoltà a esibirsi durante i concerti. Lo scorso giugno l'annuncio di una pausa.

Lewis Capaldi e la sindrome di Tourette: il cantante si blocca sul palco

Lewis Capaldi, la sindrome di Tourette: non riesce a cantare, i fan lo fanno per lui. Il video su TikTok

La carriera di Lewis Capaldi a rischio

«Sto ancora imparando ad adattarmi all’impatto della mia Tourette», aveva scritto lo scorso giugno in un lungo post pubblicato sul proprio profilo Instagram in cui ha annunciato lo stop al suo tour. Il cantante ha spiegato che intende gestire meglio la sindrome di cui soffre. La decisione è arrivata in seguito alla difficile esibizione che lo ha visto protagonista al Festival di Glastonbury in Inghilterra.

I traguardi raggiunti dal cantante

Lewis Capaldi è un cantautore e polistrumentista britannico molto amato. Salito alla ribalta nel 2018 con il singolo "Grace". Nel 2019 ha pubblicato il suo album di debutto, "Divinely Uninspired to a Hellish Extent", anticipato dalla hit "Someone You Loved", che tante volte non è riuscito a cantare in pubblico, complice l'emozione e la sindrome con cui convive da più di un anno. Capaldi ha raggiunto in più occasioni il numero uno sia nella classifica britannica che in quella statunitense. Ha ricevuto una candidatura ai Grammy Award, nella categoria canzone dell'anno con "Someone You Loved", e quattro ai BRIT Award, dove ha vinto nelle categorie di miglior artista esordiente e di canzone dell'anno sempre grazie a "Someone You Loved".

