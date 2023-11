«Pensavo di parlare con Lewis Capaldi», ma era una truffa: la vittima è una donna di 55 anni

di Tommaso Cometti

Una truffa crudele, che ha rivoltato come un calzino la vita di un'onesta madre di famiglia. Kerry Matthews, grande fan di Lewis Capaldi, ha subito l'astuto inganno di un lestofante, che ha finto di essere il celebre cantautore scozzese. Per convincerla, l'imbroglione ha usato elaborati fotomontaggi e l'intelligenza artificiale, riuscendo a scucire alla 55enne migliaia di sterline. Come riporta il Sun, l'uomo avrebbe tentato poi di ricattarla, sfruttando alcune foto intime che Kerry gli aveva inviato.

L'inganno

Il danno subito da Kerry non è solo di natura economica: la donna, infatti, a causa di questa vicenda soffre di ipermania, un disturbo mentale che non le fa distinguere la realtà dalla finzione. Attualmente seguita da medici specialisti, Kerry ha scelto coraggiosamente di raccontare la sua storia, per impedire che possa accadere ad altre persone innocenti.

La 55enne ha raccontato: «Ho iniziato a interessarmi a Lewis Capaldi nel 2019. Stavo attraversando un periodo difficile, la sua musica mi è servita molto. Durante il Covid, poi, la mia è diventata un'ossessione: avevo solo lui, nella mia vita». Tutto è cominciato quando Kerry ha commentato un post del cantante: poco dopo, infatti, l'ha contattato un uomo che ha finto di essere il manager di Capaldi, Ryan Walter.

Il finto manager ha poi indirizzato la malcapitata verso un account Telegram, utilizzato dal finto Lewis Capaldi per continuare a ingannarla. Quindi, dal settembre del 2022 fino allo scorso maggio, Kerry ha pensato di comunicare direttamente con il suo idolo: il truffatore, sfruttando l'ingenuità della donna, ha fatto di tutto per guadagnarsi la sua fiducia.

Fingendosi innamorato di lei, il falso Capaldi ha iniziato a chiederle soldi: «Gli ho inviato 5mila dollari australiani.

Rincuorata dalla videochiamata, Kerry ha continuato a elargire all'imbroglione altre somme di denaro: «A un certo punto, mi ha detto che gli servivano soldi per rescindere il suo contratto discografico, che gli impediva di esprimersi al meglio. In totale, avrò perso almeno 12mila dollari», ha dichiarato la 55enne.

A salvare Kerry è stata la sua terapista, che le ha diagnosticato l'ipermania e che l'ha aiutata a rendersi conto della truffa perpetrata ai suoi danni: «Quando le ho detto della mia "storia" con Lewis, lei ha capito subito tutto», ha narrato la donna. Kerry, capendo la gravità della situazione, ha chiesto aiuto alla polizia, per denunciare il crimine perpetrato ai suoi danni.

Il caso di Kerry, purtroppo, non è l'unico: il Sun, infatti, è riuscito a individuare altre vittime di truffe simili, ingannate da individui senza scrupoli. Ad esempio, c'è il caso di Veronica Mitchell, che ha perso migliaia di sterline per delle donazioni dirette a un altro malintenzionato che fingeva di essere Lewis Capaldi. Anche Isabel Malyska, dalla Germania, è rimasta vittima di un'analoga frode.

