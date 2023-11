Prometteva grandi guadagni agli investitori: in fumo 4 milioni di euro di risparmi. Lo 'schema Ponzi' dell'ex promotrice finanziaria (radiata dall'albo)

La promessa di grandi guadagni agli investitori, ma i soldi raccolti (4 milioni di euro di risparmi) sono andati in fumo. Scomprasi. In che modo? Con lo 'schema Ponzi' utilizzato dall'ex promotrice finanziaria (radiata dall'albo), che ora è stata denunciata. Lei, una 48enne di Osimo (Ancona), invece di investire per conto dei 31 investitori che le hanno dato fiducia, avrebbe fatto confluire il denaro su decine di propri conti correnti, di società a lei riconducibili e su portafogli elettronici in piattaforme di network marketing.

Dopo la denuncia dei risparmiatori, sono entrati in azione i finanzieri del Comando provinciale di Ancona, in particolare della Tenenza di Osimo, che hanno riscontrato una truffa secondo il cosiddetto 'Schema Ponzi' che sarebbe stato messo in atto dalla donna, ex promotrice finanziaria, radiata dall'albo, ora indagata per abusivismo finanziario, auto-riciclaggio e truffa in danno di persone per lo più residenti a Osimo.