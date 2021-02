Lecce, anziano di 85 anni ruba cibo per i gatti randagi: arrivano i carabinieri gli pagano la spesa

Una storia commovente arriva dal Salento. Un anziano di 85 anni non ha i soldi a sufficienza per fare la spesa e ruba delle scatole di cibo per i gatti randagi che da tempo sfama vicino alla sua abitazione. Ma quando i carabinieri arrivano nel supermercato saldano il conto e non denunciano il "ladro". È accaduto qualche giorno fa in un supermercato di Lecce.

Anche questa settimana, l’anziano è andato a fare la spesa, nel negozio che dista poche decine di metri da casa, ma una volta che si è trovato in cassa con qualche confezione di wurstel e scatolette per i suoi amici a quattro zampe, si è trovato la metà dei soldi necessari per pagare.

Pur di sfamare i suoi gatti randagi, l’85enne ha tentato di eludere i controlli alle casse, nascondendo parte degli acquisti nelle tasche del giubbotto. Il gesto non è passato inosservato agli addetti alla sicurezza, che hanno chiesto l’intervento dei carabinieri. Al loro arrivo, raccolte le testimonianze, i militari hanno deciso di non sanzionare il “ladro”, anzi, hanno deciso di aiutarlo.

I carabinieri, infatti, constatando la lieve entità del gesto e l'esiguo importo residuo, provvedono a pagare i 2,50 euro mancanti, permettendo all'anziano di sfamare i suoi gatti randagi. Senza la denuncia.

Sabato 27 Febbraio 2021

