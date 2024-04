«Comprare casa mi ha mandata in rovina: avevo i risparmi e i soldi per la pensione, ora sono piena di debiti»

di Redazione Web

Comprare casa al giorno d'oggi sembra essere pressoché impossibile e persino l'affitto, con quei prezzi esagerati, diventa difficile da sostenere. Le lamentele dei giovani in proposito si fanno sempre più frequenti e sono tanti coloro che chiedono a gran voce una soluzione al problema. Però, nulla cambia e nel frattempo, avere un posto da poter chiamare "casa", una sorta di santuario a cui ritornare dopo lo stress del quotidiano, rimane un'illusione lontana, una realtà soltanto nei videogiochi.

In alcuni casi, poi, la situazione è ancora peggiore: Sam si è sfogata sui social e ha raccontato di aver contratto debiti su debiti - e di essere tuttora in serie difficoltà economiche - proprio a causa dell'acquisto di una casa e di tutte le spese che ha dovuto sostenere.

Comprare casa: le difficoltà

Sam Barker ha utilizzato il suo account TikTok per sfogare la frustrazione rispetto alla terribile situazione in cui si trova dopo aver comprato casa.

«Prima dell'acquisto - continua Sam - avevo come unico debito quello del college e il pagamento della macchina», a cui si è poi aggiunto il pagamento mensile per il mutuo. Fin qui, nonostante i prezzi comunque elevati, era in grado di sostenere le spese, anche perché in linea con quello che aveva già messo in conto.

La situazione, tuttavia, si è presto fatta insostenibile: «Oltre al mutuo ho dovuto pagare 25mila dollari per rifare interamente il sistema di condizionamento ambientale, comprese le condutture e l'impianto elettrico. In più, altri 15mila dollari per riparare le fondamenta, altrimenti non avrei potuto entrare in una delle camere da letto. Ho dovuto prendere un prestito di 10mila dollari per mettere a posto il portico e l'ingresso, altrimenti non avrei potuto assicurare la casa. Poi altre spese varie e pagamenti necessari per poter vivere lì dentro e ora ho 15mila dollari di debiti».

La situazione di Sam si è ribaltata in poco tempo: «Quindi sì, ero stabile dal punto di vista finanziario, pronta a partire, avevo risparmiato anche per la pensione, e ora affogo nei debiti». Però, la giovane è pronta a ripartire e afferma di avere già messo a punto un piano per rimettersi in piedi trovando qualche lavoretto da poter portare avanti oltre al lavoro in ufficio dalle 9 alle 17: «Sto bene... mi sento ottimista».

