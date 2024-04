Giovane mamma di due bimbi piccoli resta senza cibo e soldi: la chiamata disperata ai carabinieri che le comprano da mangiare

di Redazione Web

Era il pomeriggio del 29 marzo, all’insegna della vigilia di Pasqua e la Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Ancona ha ricevuto una chiamata da parte di una giovane di 25 anni, madre di due figlie di solo qualche anno, che, senza un coniuge che l’aiutasse ad accudirle, in preda alla disperazione perché rimasta senza cibo, senza utenze e senza i soldi per poterle pagare, ha chiamato ricercando un aiuto da parte delle Istituzioni.

Un gesto che scalda il cuore

Una pattuglia di militari della Stazione Carabinieri di Poggio di Ancona si è prontamente portata sul posto per assicurarsi delle condizioni della famiglia e, raccolta l’accorata richiesta di aiuto ed avendo preso a cuore la vicenda, dopo aver tranquillizzato la giovane madre ed aver interessato i servizi sociali per gli adempimenti del caso, gli operatori hanno deciso di provvedere all’acquisto di alcuni viveri necessari per poter assicurare loro un pasto adeguato per l’intera giornata, ricevendo così la più che apprezzata gratitudine della donna.

