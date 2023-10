Lewis Capaldi soccorre una donna svenuta in strada: «Ha aspettato l'arrivo dell'ambulanza. Non è solo una star, è un eroe»

di Redazione web

Lewis Capaldi ha dimostrato di avere un cuore d'oro: il cantante di fama internazionale, infatti, ha soccorso un'anziana, che era svenuta in strada. Capaldi, che si trovava nei paraggi per puro caso, ha fatto del suo meglio per soccorrere la malcapitata, fino all'arrivo dell'ambulanza. Le persone nei paraggi hanno assistito alla scena, definendo il cantante “un vero eroe”. Come riporta il Sun, il cantante era visibilmente preoccupato per le sorti della sventurata anziana.

Lewis Capaldi compie 27 anni: la convivenza con la Sindrome di Tourette. Ecco come sta il cantante

Lewis Capaldi, la Tourette mette la carriera a rischio. «Mi fermo, devo abituarmi all'impatto della malattia»

Il malore

La vicenda è avvenuta ad Hampstead Heath, grande parco nella zona Nord di Londra.

L'arrivo dei soccorsi

L'ambulanza è arrivata velocemente e i soccorritori hanno subito fatto del loro meglio per aiutare la donna. Lewis Capaldi ha seguito la vicenda, preoccupato, e si è allontanato solo quando l'ambulanza ha condotto la malcapitata in ospedale. Un testimone ha dichiarato: «Lewis non è solo una star, è un eroe. L'abbiamo visto prendersi cura di quella donna fino all'arrivo dei soccorsi. Lui ha chiaramente un grande cuore. Che Dio lo benedica».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Ottobre 2023, 17:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA