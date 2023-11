Matrimonio saltato, scoperta la truffa da 15 mila euro: si fingeva un tenente dell'esercito

di Marta Goggi

Una relazione cominciata sui social tra messaggi e incontri sporadici non è finita come ci si poteva aspettare. I protagonisti di questa storia sono un presunto tenente dell'Esercito e una mamma di tre figli, ma la vicenda non è terminata in un matrimonio come era stato annunicato, perchè l'uomo fingeva di essere qualcuno che non era.

La scoperta

L'uomo non era affatto un tenente e non era nemmeno interessato a sposare la donna, piuttosto gli importava di spillarle dei soldi. Il totale che è stato sottratto alla donna ammonta a circa 15 mila euro tra ricariche postepay, la compravendita di un auto e altri oggetti. L'uomo l'avrebbe anche indotta a versargli del denaro per le nozze, per l'organizzazione e per le bomboniere. La donna quando si è resa conto dell'inganno ha denunciato l'accaduto ed è così nato un processo per truffa, per cui ieri la procura ha chiesto la condanna a un anno di reclusione. La sentenza è stata però rinviata al 16 gennaio. Per la difesa, rappresentata dagli avvocati Alessio Colotti e Luca Montanari, non ci sarebbe stata alcuna truffa. Lui le avrebbe chiesto dei soldi, perché in quel periodo non lavorava e aveva bisogno di cure mediche.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Novembre 2023, 17:58

