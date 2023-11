«Mio marito ha detto che non faccio niente a casa», e smette di pulire per due giorni: il video del caos

di Hylia Rossi

In passato la moglie era colei che aveva l'incarico di occuparsi di tutto ciò che aveva a che fare con la gestione della casa, e ciò includeva anche le pulizie. D'altronde, la figura della donna come casalinga ci ha accompagnato per molti anni, e forse qualcuno è ancora rimasto affezionato a quell'idea e trova difficile lasciarla andare.

In questo caso in particolare, però, la donna ha deciso di non lasciar passare il commento superficiale di suo marito e ha preso in mano la situazione, mostrando (a lui e al mondo) quanto l'accusa di non fare nulla dentro casa fosse infondata. Ecco cos'è successo.

«Mio marito viaggia per lavoro e gli ho chiesto di stare via un giorno in più: quando è a casa è "inutile". Sono cattiva?»

Due giorni senza muovere un dito: il risultato

Il video di Lindsay in cui mette in moto la sua vendetta nei confronti di un commento di suo marito ha raccolto oltre 20 milioni di visualizzazioni e 3.4 milioni di mi piace.

All'inizio del filmato, Lindsay si riprende mentre è in casa, suo figlio piccolo che cammina tranquillamente dietro di lei. Con un'espressione di sfida dipinta in volto, la didascalia recita: «Mio marito ha commentato dicendo che non faccio niente in casa», poi, con un occhiolino, la scritta cambia: «Quindi, per due giorni, non ho fatto niente per davvero».

Naturalmente, ciò che ci viene mostrato subito dopo è il risultato di due giorni in cui Lindsay non ha fatto le pulizie e, anzi, secondo ciò che è scritto sotto il video, ne ha approfittato per fare una vacanza: «E poi ho lasciato la città per un viaggetto con le amiche». Lo stato della casa al suo rientro è da brividi: vestiti sparsi ovunque, piatti e bicchieri sporchi sparsi per la cucina e la sala da pranzo, mucchi di abiti sporchi nella cesta dei panni e sul divano.

La risposta degli utenti è praticamente unanime: nella coppia c'è qualcosa che non va, e si tratta del marito. Qualcuno suggerisce: «Altro che vacanza di due giorni, io avrei firmato il divorzio in quel momento», mentre una donna afferma di averlo già fatto: «Lo stesso è successo a me, ieri ho ufficializzato il divorzio».

La parola più citata negli oltre 24mila commenti è senza dubbio quella: divorzio.

