Eurovision, San Marino dà 12 punti all'Italia. Social scatenati: «Non era mai successo, Mengoni ha fatto il miracolo»

La voce di Marco Mengoni ha conquistato anche lo Stato di San Marino. Nella finale dell'Eurovision Song Contest 2023, lo Stato autonomo ha regalato 12 punti votando per l'Italia. Il "gesto di pace" non è passato inosservato e ha conquistato i social che sorpresi commentano con frasi del tipo «Pace fatta!» o ancora «Mengoni ha fatto il miracolo».

Mengoni: «Un bacio a San Marino»

Il cantante in gara ha salutato i sammarinesi con un caloroso «bacio a tutti quanti». I punti regalati dallo Stato di San Marino fanno sicuramente scalpore in quanto, i cinque giurati sammarinesi pare non abbiano mai dato un significativo supporto ai nostri cantanti in gara.

La vera vittoria, per Mengoni, è proprio questa.

Dai social, anche in questa edizione dell'Eurovision non sono mancati commenti sui punti della Repubblica di San Marino che ha sopreso tutti, lasciando senza fiato gli appassionati critici del web. Mengoni ringrazia e saluti: «Ciao San Marino!».

