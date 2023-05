Marco Mengoni all'Eurovision, l'ingresso è pride: bandiera italiana e Lgbt e il mondo lo premia. «Voteremo Italia»

di Redazione Web

Marco Mengoni stupisce ancora una volta all'Eurovision. Lo fa durante la finale dell'Eurovision Song Contest 2023 che quest'anno si tiene eccezionalmente a Liverpool, vista la vittoria dell'Ucraina nell'ultima edizione.

A rappresentare l'Italia c'è Marco Mengoni che canterà il brano vincitore al festival di Sanremo, "Due vite". Ma a catturare l'attenzione dei fan è stato un piccolo dettaglio durante la classica sfilata delle bandiere all'inizio dello show. Andiamo a vedere cosa è successo.

«Due vite, two flag»

Il cantante italiano si è presentato sul palco dell'Eurovision con due bandiere: la prima italiana tricolore e la seconda con la bandiera lgbt. E su Twitter, poi, scrive: «Due Vite, two flags».

La reazione del web

Il gesto di Marco Mengoni non è certo passato inosservato e sui social in tanti premiano il suo ingresso.

Una bandiera per comunità di colore, trans e malati di Hiv

La bandiera esibita ha 5 colori in più, il bianco, il rosa, l'azzurro, il marrone e il nero, posizionati a lato, quasi come un distintivo, o forse come un promemoria. È la bandiera Lgbtqi che ha sventolato stasera Marco Mengoni sul palco

dell'Eurovision Song Contest.

È stata disegnata dal graphic designer Daniel Quasar per rendere la celebre Rainbow Flag ancora più inclusiva. Le nuove strisce colorate sono dedicate alla comunità di colore, a quella transgender, ai malati di Hiv e a chi è morto per portare avanti la battaglia dei diritti.

Migliore Composizione

Poco prima del gesto che sta scuotendo i social network, Marco Mengoni - con il suo brano Due Vite - si è aggiudicato il Marcel Bezen‡on Composer Award per la miglior composizione, assegnato dai compositori dei brani in concorso nella finale dell' Eurovision Song Contest. Si tratta del secondo riconoscimento per l'Italia dopo quello del 2019 di Mahmood per Soldi.

Mengoni al Tg1

«Emozionato? Tantissimo. Non so se si percepisce l'energia di festa incredibile che c'è qui. E questo carica tantissimo». Così Marco Mengoni, al Tg1, aveva rivelato in collegamento dalla Liverpool Arena, dove è tra i protagonisti della finale dell'Eurovision Song Contest con il suo brano Due Vite. «In questi giorni sono arrivati tanti commenti. Ma uno mi ha fatto piacere in particolare ed è stato: 'non conosco il testo, non so parlare l'italiano, ma mi hai trasmesso quello che volevi dirè. È stato un bel riconoscimento. Mi ha fatto piacere».

