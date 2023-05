Eurovision, stasera la finale: dove vederla in tv, come votare, scaletta e quando canta Mengoni

Tutto pronto alla Liverpool Arena per la finale di Eurovision 2023. A rappresentare l'Italia ci sarà Marco Mengoni, con una versione riarrangiata di "Due Vite", il brano con cui ha vinto il festival di Sanremo. In uno show che punta più alla spettacolarizzazione che non alle canzoni, tra piume, paillettes, trucchi, eccessi, Marco Mengoni è quasi un'eccezione. «Quale artista italiano consiglieresti per l'Eurovision?», chiede qualche giornalista straniero come a rimarcare le differenze. «Volete sapere perché qui ci sono io e non un altro? - risponde lui divertito nella conferenza dei Big Five (oltre all'Italia, Francia, Spagna, Germania, Gran Bretagna alla quale ha partecipato anche l'Ucraina vincitrice dell'anno scorso a Torino) - Perché ho vinto Sanremo». E poi lancia la sua stoccata: «Siamo qui per dire stop a questa pazza guerra» in Ucraina.

Eurovision 2023, la scaletta della finale: quando canta Marco Mengoni. Apre l'Austria, chiude il Regno Unito

Kiev avrebbe dovuto ospitare la manifestazione, grazie alla vittoria della Kalush Orchestra lo scorso anno a Torino, ma la situazione del Paese non lo ha consentito. L'ESC e Liverpool (addobbata di giallo e blu) però hanno voluto omaggiare l'Ucraina. Non senza polemica finale. Perché l'European Broadcasting Union (Ebu), che organizza l'Eurovision Song Contest, ha detto no a un videomessaggio del presidente Volodymyr Zelensky.

Gli italiani

Tornando allo show, stasera si sfideranno 26 nazioni. Oltre a Mengoni, porteranno l'Italia sul palco anche la savonese Alessandra Mele in gara per la Norvegia, e Mahmood, invitato come ospite e alla sua terza presenza a Eurovision. Ha infatti rappresentato l'Italia a Tel Aviv 2019 dopo la vittoria a Sanremo con il brano Soldi, e ha fatto il bis lo scorso anno a Torino insieme a Blanco, dopo l'affermazione a Sanremo 2022 con Brividi.

Gli ospiti

È la prima volta che un cantante italiano si esibisce fuori concorso in un'edizione di Eurovision che si svolge all'estero. Mahmood canterà Imagine, accompagnato dalla BBC Philarmonic Orchestra, aprendo un'esibizione corale chiamata The Liverpool Songbook (il canzoniere di Liverpool).

Tra gli ospiti speciali della serata anche Roger Taylor, il batterista dei Queen, che accompagnerà Sam Ryder, il cantante britannico giunto secondo a Torino 2022 con Spaceman, e la Kalush Orchestra, che apriranno lo show con la canzone vincitrice a Torino 2022, Stefania in un filmato che vedrà la partecipazioni di artisti britannici del calibro di Andrew Lloyd Webber e Joss Stone.

Conduttori e dove seguirla in tv

A condurre l'evento ci saranno Alesha Dixon, Hannah Waddingham e Julija Sanina, affiancate dal conduttore Graham Norton. E sono prontissimi per affrontare la finalissima, in onda alle 21 su Rai 1, anche i due conduttori dell'edizione italiana, Gabriele Corsi e Mara Maionchi.

Come votare

Quest’anno gli spettatori di tutti i Paesi potranno partecipare al televoto alla fine delle esibizioni e, così, scegliere la loro performance preferita.

La scaletta: quando canta Marco Mengoni?

Austria: Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar? Portogallo: Mimicat - Ai Coração Svizzera: Remo Forrer - Watergun Polonia: Blanka - Solo Serbia: Luke Black - Samo Mi Se Spava Francia: La Zarra - Évidemment Cipro: Andrew Lambrou - Break A Broken Heart Spagna: Blanca Paloma - Eaea Svezia: Loreen - Tattoo Albania: Albina & Familja Kelmendi - Duje Italia: Marco Mengoni - Due Vite Estonia: Alika - Bridges Finlandia: Käärijä - Cha Cha Cha Repubblica Ceca: Vesna - My Sister's Crown Australia: Voyager - Promise Belgio: Gustaph - Because Of You Armenia: Brunette - Future Lover Moldavia: Pasha Parfeni - Soarele şi Luna Ucraina: TVORCHI - Heart of Steel Norvegia: Alessandra - Queen of Kings Germania: Lord of the Lost - Blood & Glitter Lituania: Monika Linkytė - Stay Israele: Noa Kirel - Unicorn Slovenia: Joker Out - Carpe Diem Croazia: Let 3 - Mama ŠČ! Regno Unito: Mae Muller - I Wrote A Song

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Maggio 2023, 15:41

